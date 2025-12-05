Banderas a media asta en EE. UU. tras muerte de agente de la Guardia Nacional

Trump ordena homenaje nacional

Agente murió en tiroteo

Sospechoso enfrenta cargos graves

Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump ordenó que todas las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta para honrar a la agente Sarah Beckstrom, asesinada en un tiroteo reciente.

La orden presidencial aplica a la Casa Blanca y a todos los edificios públicos nacionales, como gesto oficial de respeto hacia la memoria de la agente fallecida.

Según el comunicado, las banderas permanecerán a media asta hasta la puesta del sol del 4 de diciembre de 2025, marcando un periodo de duelo nacional significativo.

Trump indicó que esta decisión busca rendir homenaje al servicio de Beckstrom, destacando la importancia de reconocer a quienes protegen la seguridad del país diariamente.

Homenaje nacional tras ataque cerca de la Casa Blanca

Trump ordena ondear a media asta las banderas de EEUU por la muerte de la Guardia Nacionalhttps://t.co/gvWomvRhHs — La Conexión (@laconexionusa) December 4, 2025



La medida presidencial también se extiende a embajadas, consulados y demás oficinas gubernamentales estadounidenses en el extranjero, amplificando el homenaje más allá del territorio doméstico nacional.

El asesinato de Beckstrom ocurrió cuando un hombre abrió fuego cerca de la Casa Blanca, atacando a dos agentes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental asignados en Washington.

El ataque generó preocupación entre autoridades federales debido a la cercanía del tiroteo con instalaciones clave, aumentando la tensión en los organismos encargados de la seguridad nacional estadounidense.

La muerte de Beckstrom y el estado crítico del segundo agente, Andrew Wolfe, han provocado expresiones de solidaridad institucional y un llamado a continuar las investigaciones pertinentes.