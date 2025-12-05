Banderas a media asta en EE. UU. tras muerte de agente de la Guardia Nacional
Publicado el 12/04/2025 a las 19:13
- Trump ordena homenaje nacional
- Agente murió en tiroteo
- Sospechoso enfrenta cargos graves
Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump ordenó que todas las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta para honrar a la agente Sarah Beckstrom, asesinada en un tiroteo reciente.
La orden presidencial aplica a la Casa Blanca y a todos los edificios públicos nacionales, como gesto oficial de respeto hacia la memoria de la agente fallecida.
Según el comunicado, las banderas permanecerán a media asta hasta la puesta del sol del 4 de diciembre de 2025, marcando un periodo de duelo nacional significativo.
Trump indicó que esta decisión busca rendir homenaje al servicio de Beckstrom, destacando la importancia de reconocer a quienes protegen la seguridad del país diariamente.
Homenaje nacional tras ataque cerca de la Casa Blanca
Trump ordena ondear a media asta las banderas de EEUU por la muerte de la Guardia Nacionalhttps://t.co/gvWomvRhHs
— La Conexión (@laconexionusa) December 4, 2025
La medida presidencial también se extiende a embajadas, consulados y demás oficinas gubernamentales estadounidenses en el extranjero, amplificando el homenaje más allá del territorio doméstico nacional.
El asesinato de Beckstrom ocurrió cuando un hombre abrió fuego cerca de la Casa Blanca, atacando a dos agentes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental asignados en Washington.
El ataque generó preocupación entre autoridades federales debido a la cercanía del tiroteo con instalaciones clave, aumentando la tensión en los organismos encargados de la seguridad nacional estadounidense.
La muerte de Beckstrom y el estado crítico del segundo agente, Andrew Wolfe, han provocado expresiones de solidaridad institucional y un llamado a continuar las investigaciones pertinentes.
Orden de media asta Trump en todas las instalaciones federales
Las autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que también resultó herido mientras agentes intentaban detenerlo durante el ataque registrado.
Lakanwal enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, así como acusaciones por agresión y posesión de arma de fuego, además de otros cargos derivados del incidente.
El sospechoso permanece bajo custodia médica tras ser atendido de sus heridas, mientras continúa avanzando el proceso judicial en el que se declaró formalmente no culpable.
Las autoridades siguen investigando los motivos del ataque, evaluando posibles agravantes mientras recopilan evidencia adicional para determinar el curso legal que seguirá el caso.
Detalles del ataque y estado del segundo agente
La fiscal general Pam Bondi señaló que, dependiendo de los resultados de la investigación, Lakanwal podría enfrentar acusaciones vinculadas al terrorismo dadas las características del ataque registrado en Washington.
Bondi afirmó que la justicia estadounidense considerará solicitar la pena de muerte para el acusado, aunque esta decisión dependerá totalmente de los hallazgos finales del caso.
En paralelo, el agente Andrew Wolfe, de 24 años, continúa en estado crítico, recibiendo atención médica especializada mientras sus familiares y colegas esperan signos de mejoría.
La situación de Wolfe mantiene la atención de autoridades federales, quienes han reiterado su compromiso con esclarecer completamente los hechos y acompañar a ambas familias afectadas.
Investigación en curso y respuesta del presidente Trump
El presidente Donald Trump afirmó haber hablado personalmente con las familias de Beckstrom y Wolfe, ofreciendo condolencias y expresando su solidaridad durante este momento especialmente doloroso para ellos.
Trump también anunció que invitó a las familias a la Casa Blanca, como gesto de acompañamiento institucional y reconocimiento al sacrificio realizado por ambos agentes durante el ataque.
Las investigaciones sobre el tiroteo continúan activas, enfocándose en determinar el motivo del ataque y posibles vínculos adicionales que puedan influir en los cargos presentados oficialmente.
Mientras el país mantiene sus banderas a media asta, instituciones y ciudadanía expresan duelo nacional, reconociendo el impacto emocional y social de la muerte de la agente Beckstrom.