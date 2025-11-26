Orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo desata nueva crisis en el certamen
Publicado el 11/26/2025 a las 17:15
- Copropietaria de Miss Universo ¿arrestada?
- Orden judicial por fraude
- Certamen enfrenta nueva crisis
El Tribunal Civil del Sur de Bangkok emitió una orden de arresto contra Jakapong “Anne” Jakrajutatip, empresaria tailandesa y copropietaria de Miss Universo, en medio de un caso de fraude que ha escalado durante el último año.
La orden, revelada por medios internacionales como France 24 y The Independent, se produce luego de que la también directora ejecutiva de JKN Global Group no se presentara a su audiencia programada en Bangkok.
El tribunal indicó que la ausencia sin notificación convierte a Jakrajutatip en un posible “riesgo de fuga”, lo que motivó la emisión inmediata de la orden judicial.
Reportes de la prensa local señalan incluso que la empresaria habría salido del país con destino a México.
Acusaciones de fraude y un veredicto millonario pendiente
El conflicto legal inició en 2023, cuando un cirujano plástico acusó a Jakrajutatip de haberlo engañado durante negociaciones para invertir en JKN Global Group.
Según la declaración del tribunal compartida con AFP, “la acusada invitó (al demandante) a invertir sabiendo de su incapacidad para devolver el dinero en el tiempo acordado”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
La empresaria fue acusada formalmente y liberada bajo fianza, mientras el proceso continuaba en curso.
Para el martes pasado, estaba programado un veredicto por aproximadamente 930 mil dólares, pero Jakrajutatip no acudió a los tribunales.
Medios reportan que pudo salir de Tailandia
De acuerdo con France 24, medios tailandeses informaron que Jakrajutatip habría viajado recientemente a México.
Esta posible salida, sin autorización judicial, reforzó la percepción de riesgo de fuga que el tribunal destacó en su orden de arresto.
Ni JKN Global Group ni la propia empresaria han emitido por ahora un comunicado oficial sobre su estatus o su paradero.
El caso añade presión a una compañía que ya se encontraba bajo escrutinio por problemas financieros desde la adquisición de Miss Universo.
Escándalos recientes complican la situación del certamen
La orden de arresto llega después de semanas especialmente tensas para Miss Universo, cuya reputación se ha visto golpeada por controversias internas.
El 4 de noviembre, una transmisión en vivo exhibió un enfrentamiento entre el ejecutivo del concurso, Nawat Itsaragrisil, y la concursante Bosch, quien más tarde resultaría ganadora.
Tras el altercado, Raúl Rocha —presidente de Miss Universo y copropietario junto con JKN Global— anunció sanciones contra Itsaragrisil, incluida su restricción de futuras actividades dentro del certamen.
La situación generó múltiples cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo organizativo del concurso.
Renuncias, acusaciones y ventas en puerta
El músico Omar Harfouch renunció el 18 de noviembre a su puesto en el comité de selección, alegando que la organización conformó un “jurado improvisado” para elegir a finalistas antes de la ronda preliminar.
Su salida reforzó las críticas sobre posibles irregularidades en el proceso de evaluación.
Semanas después, tras la coronación de la nueva reina, Rocha confirmó que estaba considerando vender el 50 % de la organización que adquirió en 2022.
En entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, Rocha abordó las acusaciones recientes y reconoció que la estructura interna del certamen atraviesa una etapa “compleja” marcada por tensiones administrativas y disputas legales.
Futuro incierto para JKN y Miss Universo
La orden de arresto contra Jakrajutatip añade un nuevo capítulo a la crisis que enfrenta Miss Universo, cuya credibilidad ha sido cuestionada por escándalos constantes.
Con un juicio millonario pendiente, una copropietaria ausente y decisiones internas bajo sospecha, el futuro del certamen permanece incierto mientras crecen las presiones externas.
Se espera que en los próximos días JKN Global o sus representantes respondan legalmente a la orden, mientras los inversionistas observan con cautela el rumbo del concurso, apuntó ‘People en Español‘.