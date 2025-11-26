Orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo desata nueva crisis en el certamen

Copropietaria de Miss Universo ¿arrestada?

Orden judicial por fraude

Certamen enfrenta nueva crisis

El Tribunal Civil del Sur de Bangkok emitió una orden de arresto contra Jakapong “Anne” Jakrajutatip, empresaria tailandesa y copropietaria de Miss Universo, en medio de un caso de fraude que ha escalado durante el último año.

La orden, revelada por medios internacionales como France 24 y The Independent, se produce luego de que la también directora ejecutiva de JKN Global Group no se presentara a su audiencia programada en Bangkok.

El tribunal indicó que la ausencia sin notificación convierte a Jakrajutatip en un posible “riesgo de fuga”, lo que motivó la emisión inmediata de la orden judicial.

Reportes de la prensa local señalan incluso que la empresaria habría salido del país con destino a México.

Acusaciones de fraude y un veredicto millonario pendiente

El conflicto legal inició en 2023, cuando un cirujano plástico acusó a Jakrajutatip de haberlo engañado durante negociaciones para invertir en JKN Global Group.

Según la declaración del tribunal compartida con AFP, “la acusada invitó (al demandante) a invertir sabiendo de su incapacidad para devolver el dinero en el tiempo acordado”.

La empresaria fue acusada formalmente y liberada bajo fianza, mientras el proceso continuaba en curso.

Para el martes pasado, estaba programado un veredicto por aproximadamente 930 mil dólares, pero Jakrajutatip no acudió a los tribunales.