Operativos migratorios dejan 9 detenidos y siembran temor en California
Publicado el 11/22/2025 a las 11:55
- Operativos migratorios generan miedo
- Alcalde condena acciones federales
- Testigos describen persecuciones súbitas
Los operativos migratorios realizados en Long Beach y San Pedro generaron temor entre residentes y trabajadores, luego de que agentes federales irrumpieran en distintos establecimientos y detuvieran a nueve personas.
El alcalde Rex Richardson calificó estas acciones como traumáticas e inhumanas, mientras testigos narraron momentos de pánico y confusión dentro y fuera de los negocios afectados, incluyendo la panadería Cherry Doughnuts.
Operativos migratorios provocan tensión en Long Beach
ICE detains at least 9 people in Long Beach; ramps up activity in Harbor Area https://t.co/mGRLA8mq5h
— O.C. Register (@ocregister) November 21, 2025
Varios operativos federales provocaron temor en las comunidades de Long Beach y San Pedro, donde nueve personas fueron detenidas en diferentes lugares de trabajo.
El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, condenó públicamente las acciones migratorias en su ciudad, según Univision.
“Fue un incidente traumático, inhumano e inaceptable”, expresó el mandatario local al referirse a los operativos que se extendieron por distintos establecimientos.
La ciudad de Long Beach fue uno de los principales escenarios en los que agentes federales hicieron presencia, ingresaron a negocios y realizaron detenciones sin previo aviso.
Testigos describen momentos de miedo y confusión
DHS agents detained an illegal alien in Long Beach, and Loudmouth Lupe, professional immigration lawyer, says «you can’t do this, you don’t have a warrant!». It will be a great day when they arrest all these Loudmouth Lupes who are clearly impeding operations. pic.twitter.com/EdKTsoGm5b
— Kim «Katie» USA (@KimKatieUSA) November 21, 2025
El copropietario de Cherry’s Doughnuts relató que se encontraba en el negocio justo cuando llegaron los oficiales y el ambiente cambió de inmediato.
En las imágenes de la cámara de vigilancia se observan varias personas conviviendo afuera de la panadería Cherry Doughnuts antes de que un hombre se levante bruscamente y se retire rápidamente del lugar.
Segundos después, se alcanzan a ver un par de oficiales corriendo detrás de quienes intentaban alejarse.
“Escuché una señora gritar ‘la migra, la migra, la migra’ y vi una camioneta negra que se fue conduciendo”, relató Franklin Kong, copropietario de Cherry Doughnuts.
Kong aseguró que atendía el negocio cuando los agentes federales llegaron sin previo anuncio.
“No dijeron nada, solo vieron gente que corría y trataron de alcanzarlos sin preguntarles nada”. Describió sobre la manera en que los oficiales actuaron dentro y alrededor del establecimiento.
Comunidad alerta por múltiples operativos
El incidente registrado en Cherry’s Doughnuts fue solo uno de los seis operativos migratorios reportados ese día.
La organización Órale Long Beach informó en sus redes sociales que los agentes federales realizaron varias acciones similares en distintos puntos de la ciudad, generando alarma entre residentes, trabajadores y comerciantes.
Las detenciones y la presencia de oficiales persiguiendo a personas provocaron un clima de tensión que se extendió durante varias horas.
La combinación de redadas simultáneas y el testimonio de quienes presenciaron la llegada de los agentes. Ha reforzado la preocupación entre las comunidades afectadas, que se mantienen atentas a nuevos movimientos de las autoridades.