Operativos migratorios dejan 9 detenidos y siembran temor en California

Los operativos migratorios realizados en Long Beach y San Pedro generaron temor entre residentes y trabajadores, luego de que agentes federales irrumpieran en distintos establecimientos y detuvieran a nueve personas.

El alcalde Rex Richardson calificó estas acciones como traumáticas e inhumanas, mientras testigos narraron momentos de pánico y confusión dentro y fuera de los negocios afectados, incluyendo la panadería Cherry Doughnuts.

Varios operativos federales provocaron temor en las comunidades de Long Beach y San Pedro, donde nueve personas fueron detenidas en diferentes lugares de trabajo.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, condenó públicamente las acciones migratorias en su ciudad, según Univision.

“Fue un incidente traumático, inhumano e inaceptable”, expresó el mandatario local al referirse a los operativos que se extendieron por distintos establecimientos.

La ciudad de Long Beach fue uno de los principales escenarios en los que agentes federales hicieron presencia, ingresaron a negocios y realizaron detenciones sin previo aviso.