Autoridades desmienten rumor: No habrá operativos de ICE este fin de semana

Un rumor sobre operativos de ICE generó alarma entre familias latinas.

Autoridades estatales confirmaron que no habrá operativos en carreteras durante el fin de semana festivo.

Funcionarios piden verificar información antes de compartirla.

Un mensaje que circuló rápidamente en redes sociales encendió las alertas entre viajeros en Oregón: supuestos puntos de control migratorio serían instalados en autopistas durante el fin de semana de Acción de Gracias.

La información se movió de grupo en grupo, especialmente en comunidades latinas de Facebook, donde algunas personas recomendaron cambiar planes por temor a encontrarse con agentes migratorios, según Oregon Live.

Sin embargo, autoridades estatales confirmaron que no existe ninguna operación programada y pidieron calma.

Rumor: lo que se sabe sobre los presuntos operativos de ICE

Las primeras publicaciones surgieron en grupos privados en español.

Mientras algunos usuarios advertían del riesgo, otros intentaban desmentir el mensaje.

Ante la confusión, el representante estatal Ricki Ruiz intervino para aclarar que no hay evidencia que respalde la existencia de operativos de ICE en las carreteras de Oregón.

En un mensaje publicado en Instagram y Facebook, Ruiz afirmó que esta información “no ha sido confirmada por ninguna agencia oficial”.

El legislador explicó que un operativo coordinado implicaría una gran cantidad de personal, coordinación con autoridades locales y estatales, avisos públicos formales y un impacto evidente en los desplazamientos de emergencia, transporte comercial y viajes diarios.

Ninguna de estas señales se ha presentado.

Su oficina continúa monitoreando la situación para evitar que la desinformación siga extendiéndose.

La Policía Estatal de Oregón también descartó haber sido notificada de cualquier acción migratoria en carreteras. El capitán Kyle Kennedy confirmó que OSP “no tiene conocimiento de ningún plan relacionado con un bloqueo de carreteras por inmigración”.