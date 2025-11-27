Autoridades desmienten rumor: No habrá operativos de ICE este fin de semana
Publicado el 11/27/2025 a las 12:00
- Un rumor sobre operativos de ICE generó alarma entre familias latinas.
- Autoridades estatales confirmaron que no habrá operativos en carreteras durante el fin de semana festivo.
- Funcionarios piden verificar información antes de compartirla.
Un mensaje que circuló rápidamente en redes sociales encendió las alertas entre viajeros en Oregón: supuestos puntos de control migratorio serían instalados en autopistas durante el fin de semana de Acción de Gracias.
La información se movió de grupo en grupo, especialmente en comunidades latinas de Facebook, donde algunas personas recomendaron cambiar planes por temor a encontrarse con agentes migratorios, según Oregon Live.
Sin embargo, autoridades estatales confirmaron que no existe ninguna operación programada y pidieron calma.
Rumor: lo que se sabe sobre los presuntos operativos de ICE
Las primeras publicaciones surgieron en grupos privados en español.
Mientras algunos usuarios advertían del riesgo, otros intentaban desmentir el mensaje.
Ante la confusión, el representante estatal Ricki Ruiz intervino para aclarar que no hay evidencia que respalde la existencia de operativos de ICE en las carreteras de Oregón.
En un mensaje publicado en Instagram y Facebook, Ruiz afirmó que esta información “no ha sido confirmada por ninguna agencia oficial”.
El legislador explicó que un operativo coordinado implicaría una gran cantidad de personal, coordinación con autoridades locales y estatales, avisos públicos formales y un impacto evidente en los desplazamientos de emergencia, transporte comercial y viajes diarios.
- Ninguna de estas señales se ha presentado.
Su oficina continúa monitoreando la situación para evitar que la desinformación siga extendiéndose.
La Policía Estatal de Oregón también descartó haber sido notificada de cualquier acción migratoria en carreteras. El capitán Kyle Kennedy confirmó que OSP “no tiene conocimiento de ningún plan relacionado con un bloqueo de carreteras por inmigración”.
¿Por qué no habrá retenes migratorios en Oregón?
Las autoridades coinciden en que no existe evidencia logística, operativa o oficial que respalde la existencia de retenes migratorios.
No, there won’t be ICE checkpoints at Portland highways during Thanksgiving weekend https://t.co/o2tv0QhgJ9
— KGW News (@KGWNews) November 27, 2025
Los operativos en carretera requieren planificación interagencial y avisos previos debido al impacto que tienen en la movilidad del estado.
Además, la información se originó en redes sociales sin respaldo verificable, lo que indica que se trató de un caso de desinformación que aprovechó la preocupación existente por incidentes recientes entre ICE y la comunidad latina.
Impacto en la comunidad latina y el clima de tensión migratoria
El rumor ganó tracción porque se difundió en un contexto sensible.
En los últimos meses, se reportaron varias acciones de ICE que generaron inquietud: trabajadores detenidos sin órdenes administrativas, familias confrontadas a punta de pistola, estudiantes sacados de un vehículo y un joven ciudadano estadounidense detenido pese a identificarse.
Estos episodios aumentaron el miedo y facilitaron que la desinformación se propagara más rápido.
Ruiz advirtió que las publicaciones falsas circulan con particular velocidad en grupos de Facebook en español, donde una captura de pantalla puede volverse viral en minutos.
Qué sigue
Las autoridades recomiendan verificar cualquier publicación relacionada con operativos de ICE o actividades migratorias antes de compartirla.
Ruiz pidió a sus electores comunicarse directamente con sus funcionarios locales para corroborar información.
Su prioridad, afirmó, es garantizar que la comunidad cuente con datos precisos y evitar que narrativas falsas continúen generando temor.
Para este fin de semana festivo, se confirma que no habrá retenes migratorios en Oregón y que los viajes pueden realizarse con normalidad.