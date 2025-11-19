El Zar de la frontera anuncia que ICE intensifica operativos en Nueva York por ser “ciudad santuario”
Publicado el 11/19/2025 a las 16:04
- ICE refuerza operativos migratorios
- Aumentan tensiones en Nueva York
- Protestas tras redadas federales
El gobierno del presidente Trump anunció un aumento de operaciones del ICE en la ciudad de Nueva York, debido a su condición de “ciudad santuario”.
El anuncio ocurre tras semanas de tensión entre autoridades federales, vendedores ambulantes, manifestantes y funcionarios locales que denuncian una represión migratoria agresiva.
Operativos del ICE aumentan tensión en Nueva York
🚨»WE’RE COMING TO NEW YORK CITY»
White House Border Czar @RealTomHoman talks about plans to ramp up I.C.E. operations in the Big Apple.@FoxNews | @WhiteHouse pic.twitter.com/OjHBvcmhC3
— America’s Newsroom (@AmericaNewsroom) November 18, 2025
El zar fronterizo del presidente, Tom Homan, confirmó el martes que la administración incrementará la presencia policial en la ciudad.
“Estamos aumentando nuevamente la presencia policial en Nueva York porque es una ciudad santuario y sabemos que tenemos un problema. Hay amenazas a la seguridad pública en las calles todos los días”, dijo en Fox & Friends.
La administración ha ejecutado redadas migratorias en distintos puntos de la ciudad como parte de su estrategia federal, que también ha tenido como objetivo lugares importantes como Chicago, Los Ángeles y Washington.
Aumento de presencia federal en la ciudad
Organizaciones en #NuevaYork se preparan para la llegada de operativos migratorios de #ICE#LaVozDeLaMañana #Noticias247 #Entrevista #Inmigracion #EEUU #ICE
Para más noticias: https://t.co/jlbjguiyto pic.twitter.com/GRKah71ExZ
— NoticiasUnivision247 (@Univision247) November 19, 2025
Homan aseguró que tanto él como el presidente Trump están dispuestos a dialogar con las autoridades locales, pero pidió colaboración de las llamadas ciudades santuario, alegando que la falta de coordinación pone en riesgo a los agentes federales.
“Preferimos trabajar con estas ciudades santuario que seguir poniendo a nuestros agentes en grave riesgo”, añadió, según el portal Mirror.
La declaración profundiza la confrontación con líderes locales que han reiterado que Nueva York mantendrá sus políticas de protección a inmigrantes.
Redadas recientes generan tensión y protestas
El anuncio ocurre apenas un mes después de que un numeroso grupo de agentes federales interrogara a vendedores ambulantes en la calle Canal de Manhattan.
La intervención derivó en protestas inmediatas en la zona, donde manifestantes acusaron a los agentes de intimidación y uso excesivo de fuerza.
Según autoridades federales, 14 personas fueron arrestadas durante ese operativo, entre ellas inmigrantes y manifestantes que intentaron impedir las detenciones.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que se trató de un operativo selectivo centrado en la supuesta venta de productos falsificados.
El director interino del ICE, Todd Lyons, defendió la acción y afirmó que “sin duda estaba basada en información de inteligencia”.
“No es algo aleatorio. No estamos deteniendo a la gente al azar en la calle”, dijo a Fox News en octubre.
A pesar de estas afirmaciones, algunos vendedores interpretaron la operación como una represión indiscriminada y desproporcionada, lo que avivó las tensiones entre comunidades migrantes y autoridades federales.
Arresto de funcionario local aviva el debate
Un mes antes de ese operativo, Brad Lander, director financiero de la ciudad de Nueva York, fue arrestado mientras protestaba por las condiciones en un centro de detención de inmigrantes.
Lander, contralor de la ciudad y aliado del alcalde electo Zohran Mamdani, decidió llevar su caso a juicio en lugar de aceptar un acuerdo que habría archivado los cargos en seis meses.
“Quiero un juicio”, dijo tras su detención.
Prometió continuar protestando contra la represión migratoria del gobierno de Trump y sostuvo que el proceso judicial “sacaría a la luz” las acciones de las autoridades federales.
El caso de Lander se ha convertido en un símbolo político para sectores que consideran que las redadas están violando derechos civiles y buscando intimidar la disidencia.