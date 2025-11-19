El Zar de la frontera anuncia que ICE intensifica operativos en Nueva York por ser “ciudad santuario”

ICE refuerza operativos migratorios

Aumentan tensiones en Nueva York

Protestas tras redadas federales

El gobierno del presidente Trump anunció un aumento de operaciones del ICE en la ciudad de Nueva York, debido a su condición de “ciudad santuario”.

El anuncio ocurre tras semanas de tensión entre autoridades federales, vendedores ambulantes, manifestantes y funcionarios locales que denuncian una represión migratoria agresiva.

Operativos del ICE aumentan tensión en Nueva York

El zar fronterizo del presidente, Tom Homan, confirmó el martes que la administración incrementará la presencia policial en la ciudad.

“Estamos aumentando nuevamente la presencia policial en Nueva York porque es una ciudad santuario y sabemos que tenemos un problema. Hay amenazas a la seguridad pública en las calles todos los días”, dijo en Fox & Friends.

La administración ha ejecutado redadas migratorias en distintos puntos de la ciudad como parte de su estrategia federal, que también ha tenido como objetivo lugares importantes como Chicago, Los Ángeles y Washington.