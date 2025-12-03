Demandantes celebran triunfo tras exponer brutalidad en operativo migratorio

Victoria legal en Chicago

Retiro de fuerzas federales

Denuncian violencia injustificada

Segun informa la agencia EFE, Los demandantes en Chicago celebraron la desestimación voluntaria del caso federal, afirmando que la retirada de las fuerzas del DHS representó una victoria significativa para la comunidad.

La decisión se anunció después de que el comandante Gregory Bovino y sus agentes abandonaran la región, lo cual, según los grupos demandantes, confirmó que la presión funcionó adecuadamente.

David B. Owens expresó que la victoria llegó cuando las fuerzas federales se retiraron, subrayando la resistencia de los habitantes frente a tácticas consideradas intimidatorias por la comunidad.

El Chicago Headline Club también celebró el desenlace, destacando que la libertad de prensa salió fortalecida tras la reducción de presencia de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Impacto del operativo migratorio en comunidades y prensa

Demandantes de Chicago declaran “victoria” contra polémico operativo migratorio de Trump https://t.co/F666VjtvOI. #Noticias — desopinion.com (@Desopinioncom) December 2, 2025



Los episodios de violencia registrados durante el operativo migratorio afectaron profundamente a manifestantes y periodistas, quienes denunciaron agresiones con gas lacrimógeno y bombas químicas en las inmediaciones del centro de ICE.

La intervención judicial del 6 de noviembre impuso restricciones al uso de fuerza, luego de que diversas organizaciones documentaran incidentes considerados injustificados y peligrosos para la población presente.

La jueza Sara Ellis detalló numerosos actos de brutalidad en su dictamen, criticando directamente a funcionarios del DHS por presentar versiones falsas que buscaban justificar la violencia ejercida.

El impacto psicológico también fue señalado, pues líderes comunitarios afirmaron que miles de vecinos, incluidos niños, resultaron traumatizados por la presencia federal y los métodos empleados durante las intervenciones.