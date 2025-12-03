Trump endurece discurso y prepara redadas en Minnesota
Publicado el 12/03/2025 a las 13:48
- Operativo enfocado en somalíes
- Tensión crece en Minnesota
- Trump intensifica su retórica
Autoridades federales preparan una operación de inmigración en Minnesota enfocada principalmente en inmigrantes somalíes que viven sin estatus legal en el país.
La medida surge mientras el presidente, Donald Trump, intensifica su retórica contra esta comunidad, según confirmó a The Associated Press una persona familiarizada con la planificación.
Al cierre de una reunión de Gabinete este martes, Trump arremetió contra líderes políticos de Minnesota y contra la numerosa población somalí del estado.
Se refirió a la congresista demócrata Ilhan Omar como “basura” y sostuvo que los inmigrantes somalíes “vienen, se quejan y no hacen más que criticar”.
Operativo migratorio Minnesota genera preocupación
“No los quiero en nuestro país”, afirmó el presidente, de acuerdo con Telemundo.
También insistió en que no le preocupa la corrección política y reiteró que los somalíes provienen de “un país que no es bueno por una razón”.
Minnesota alberga la mayor población somalí del país, con casi 80,000 personas.
Trump ha atacado repetidamente a Omar en el pasado. Durante la reunión, insistió: “Ilhan Omar es basura. Es basura. Amigos de la basura”.
Operación inminente en Minneapolis–St. Paul
De acuerdo con la fuente consultada por AP, la operación podría comenzar en los próximos días.
Se centrará en personas con órdenes definitivas de deportación en el área de Minneapolis–St. Paul.
Equipos de agentes migratorios se desplegarán en las Ciudades Gemelas en lo que se describe como una redada dirigida y de alta prioridad.
Los planes permanecen flexibles y podrían modificarse según avance la preparación.
La fuente señaló que se espera que cientos de personas sean objetivo del operativo.
Como en intervenciones migratorias anteriores, podrían presentarse detenciones incidentales.
Esto significa que personas que no sean objetivo directo, pero que carezcan de estatus legal, podrían ser arrestadas si son encontradas durante la redada.
Impacto en una comunidad ya bajo presión
La posible operación profundiza las tensiones en Minnesota.
Trump ha dirigido cada vez más su discurso hacia personas de ascendencia somalí que viven en Estados Unidos.
Recientemente afirmó que “han causado muchos problemas”, un mensaje que líderes comunitarios consideran dañino.
De acuerdo con estos dirigentes, esta retórica ha reavivado temores de discriminación y ha exacerbado la sensación de vulnerabilidad entre los residentes somalíes.
Muchos miembros de esta comunidad llegaron a Estados Unidos huyendo de la prolongada guerra civil en Somalia.
Programas sociales acogedores en Minnesota atrajeron a quienes buscaban reconstruir sus vidas.
La expectativa de una operación centrada en ellos incrementa la preocupación entre familias que temen ser blanco de redadas intensificadas.
La situación plantea un escenario complejo en un estado donde la comunidad somalí ha construido una presencia significativa, pero ahora enfrenta un clima político más hostil.