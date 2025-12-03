Trump endurece discurso y prepara redadas en Minnesota

Operativo enfocado en somalíes

Tensión crece en Minnesota

Trump intensifica su retórica

Autoridades federales preparan una operación de inmigración en Minnesota enfocada principalmente en inmigrantes somalíes que viven sin estatus legal en el país.

La medida surge mientras el presidente, Donald Trump, intensifica su retórica contra esta comunidad, según confirmó a The Associated Press una persona familiarizada con la planificación.

Al cierre de una reunión de Gabinete este martes, Trump arremetió contra líderes políticos de Minnesota y contra la numerosa población somalí del estado.

Se refirió a la congresista demócrata Ilhan Omar como “basura” y sostuvo que los inmigrantes somalíes “vienen, se quejan y no hacen más que criticar”.

“No los quiero en nuestro país”, afirmó el presidente, de acuerdo con Telemundo.

También insistió en que no le preocupa la corrección política y reiteró que los somalíes provienen de “un país que no es bueno por una razón”.

Minnesota alberga la mayor población somalí del país, con casi 80,000 personas.

Trump ha atacado repetidamente a Omar en el pasado. Durante la reunión, insistió: “Ilhan Omar es basura. Es basura. Amigos de la basura”.