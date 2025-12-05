¡De terror! Captan a agentes de ICE persiguiendo a una mujer hasta la puerta de su casa en Louisiana
Publicado el 12/05/2025 a las 15:29
- Operativo migratorio en Nueva Orleans
- Agentes ICE realizan persecuciones
- Detenciones en Lowe’s y Home Depot
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció este miércoles el inicio de un amplio operativo de control inmigratorio en el área de Nueva Orleans.
Las acciones incluyeron persecuciones a pie, presencia masiva de agentes federales y detenciones en múltiples puntos de la ciudad.
Un video obtenido por CNN muestra a agentes de ICE con chalecos antibalas persiguiendo a una mujer hasta su casa en Marrero, Louisiana, un suburbio de Nueva Orleans.
Operativo migratorio en Louisiana desata el terror
➡️ Joven es detenida por ICE pese a gritar que es ciudadana estadounidense.
El video 👉 https://t.co/QOzvmALB2d pic.twitter.com/z0TWYn3TUm
— Al Punto (@AlPunto) December 5, 2025
La grabación evidencia el nivel de despliegue federal en zonas residenciales.
El operativo también involucró a la Patrulla Fronteriza, que detuvo a varias personas en distintos puntos de la ciudad como parte del esfuerzo denominado “Catahoula Crunch”.
TE PUEDE INTERESAR: Redadas migratorias en Louisiana vacían comercios y profundizan el miedo en comunidades hispanas
Decenas de uniformados fueron vistos ingresando a tiendas como Lowe’s y The Home Depot.
Entre ellos se encontraba el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Su presencia subrayó la magnitud del operativo.
Persecuciones en zonas residenciales
Agentes de #ICE en Marrero, Louisiana fueron grabados tratando de secuestrar a una joven fuera de su casa. Los agentes se detuvieron en la puerta cuando el propietario salió y los confrontó, incluso llamándolos por ser oficiales hispanos que apuntan a su propia gente. pic.twitter.com/4IzYQTPW0g
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 5, 2025
La escena captada por CNN en Marrero se convirtió en uno de los momentos más llamativos del día.
En el video se observa a agentes con equipo táctico siguiendo a una mujer hasta el interior de una vivienda.
La persecución ocurrió en un suburbio cercano a Nueva Orleans.
El registro circuló rápidamente entre medios y redes, destacando la intensidad del control migratorio desplegado.
Vecinos reportaron movimiento inusual de patrullas. La operación continúa desarrollándose en distintos sectores del área metropolitana.
Catahoula Crunch se extiende por comercios y calles
La Patrulla Fronteriza realizó detenciones este miércoles en diferentes zonas de Nueva Orleans.
El operativo “Catahoula Crunch” incluyó visitas coordinadas a establecimientos comerciales.
Decenas de agentes fueron vistos en Lowe’s. Otros equipos se desplazaron a The Home Depot.
Ambos comercios permanecieron abiertos mientras los agentes realizaban inspecciones.
Testigos mencionaron presencia de vehículos oficiales en los estacionamientos. La movilización llamó la atención de trabajadores y clientes.
Presencia de altos mandos marca la jornada
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fue visto acompañando a los agentes en The Home Depot. Su presencia confirmó la relevancia institucional del operativo.
El despliegue coordinado entre ICE y la Patrulla Fronteriza reforzó la estrategia de control inmigratorio anunciada horas antes por el Departamento de Seguridad Nacional.
Las autoridades no han informado el número total de personas detenidas.
Tampoco se conocen aún los criterios exactos aplicados en las detenciones. La operación permanece activa en la región.