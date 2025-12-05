¡De terror! Captan a agentes de ICE persiguiendo a una mujer hasta la puerta de su casa en Louisiana

Operativo migratorio en Nueva Orleans

Agentes ICE realizan persecuciones

Detenciones en Lowe’s y Home Depot

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció este miércoles el inicio de un amplio operativo de control inmigratorio en el área de Nueva Orleans.

Las acciones incluyeron persecuciones a pie, presencia masiva de agentes federales y detenciones en múltiples puntos de la ciudad.

Un video obtenido por CNN muestra a agentes de ICE con chalecos antibalas persiguiendo a una mujer hasta su casa en Marrero, Louisiana, un suburbio de Nueva Orleans.

Operativo migratorio en Louisiana desata el terror

La grabación evidencia el nivel de despliegue federal en zonas residenciales.

El operativo también involucró a la Patrulla Fronteriza, que detuvo a varias personas en distintos puntos de la ciudad como parte del esfuerzo denominado “Catahoula Crunch”.

Decenas de uniformados fueron vistos ingresando a tiendas como Lowe’s y The Home Depot.

Entre ellos se encontraba el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Su presencia subrayó la magnitud del operativo.