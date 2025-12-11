Alarma cerca de una escuela en Maryland por presunto operativo de ICE
Publicado el 12/11/2025 a las 14:55
- Detenciones alarman a Riverdale
- Comunidad latina expresa temor
- ICE aún sin informar
Un presunto operativo migratorio registrado en las primeras horas del miércoles alteró la rutina de residentes de Riverdale, donde, según vecinos, al menos diez personas habrían sido detenidas y subidas a un autobús por agentes federales.
Las imágenes captadas alrededor de las 7:30 a.m., en medio de temperaturas frías, mostraron a una docena de personas —en su mayoría latinos— siendo escoltadas por dos agentes hacia un autobús, presuntamente como parte de un operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El movimiento generó inquietud entre habitantes que se dirigían a trabajar o a llevar a sus hijos a la escuela, según Univision.
Una residente relató que su hijo la llamó para advertirle sobre la presencia de agentes y el comportamiento inusual de las personas y vehículos en la zona.
Operativo migratorio genera alarma en Riverdale
TWIN CITIES ICE RAIDS DAY 7: ICE activity surged in Cedar Riverside today as agents chased down an American citizen, tackled him, and sprayed community members who showed up to watch and record. Neighbors poured into the street with their phones up demanding answers while agents… pic.twitter.com/mc1rsCOf6M
— Andrew Mercado (@Guru_Merc) December 10, 2025
“Me dijo que andaba la gente corriendo y que los carros se retrocedían, que ahí andaba la gente de ICE. Entonces él se regresó y ya no siguió con lo que estaba haciendo,” contó.
Testigos señalaron que el operativo ocurrió cerca de Riverdale Road y Kenilworth Avenue, en las inmediaciones de Riverdale Elementary School.
Hombres y mujeres presuntamente sin documentos habrían sido detenidos en ese punto.
Impacto en la comunidad
Vecinos calificaron la situación como un golpe directo a la comunidad latina.
“Es como un ataque a la comunidad latina… Nosotros producimos y trabajamos en esta nación y nos hacen esto,” dijo una habitante.
Otros residentes expresaron temor por posibles separaciones familiares.
“Tristes porque quizá ya no nos vamos a ver con nuestros hijos. Eso es lo que más impacta… por eso le pedimos fuerzas a Dios,” comentó otra vecina.
Lo que sabemos hasta ahora
Durante la tarde, vecinos confirmaron que una de las personas detenidas, identificada como “Tania”, fue trasladada al Centro de Detención de Baltimore.
La redacción contactó por correo electrónico a ICE para solicitar información sobre el presunto operativo.
La agencia respondió que asignaría un oficial de medios para proporcionar detalles.
Hasta el momento, no ha ofrecido una actualización adicional.