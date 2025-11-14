Florida detiene a casi 230 migrantes en un gran operativo contra “criminales sexuales”
Publicado el 11/13/2025 a las 19:46
- Operativo migratorio en Florida
- Detienen a criminales sexuales
- ICE coordina arrestos estatales
Las autoridades de Florida detuvieron a casi 230 migrantes en un operativo que, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Gobierno estatal, incluyó a “criminales sexuales” provenientes de países como Cuba, Venezuela y Ucrania.
La Operation Dirtbag (Operación basura) dejó en los últimos 10 días la captura de 54 “depredadores sexuales”, 164 “criminales sexuales”, según Efe.
Dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho “delincuentes atroces”, según informó Madison Sheahan, subdirectora de ICE, durante una rueda de prensa en Miami.
El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y “violentos criminales” extranjeros con sentencias relacionadas con agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Aunque ICE no dio la nacionalidad completa de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano señalados por delitos sexuales contra menores de edad.
Sheahan afirmó que las detenciones fueron realizadas por autoridades de Florida que, según dijo, lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g), los cuales permiten a agentes locales colaborar con ICE en detenciones migratorias.
El mensaje del gobierno estatal
“Gracias al liderazgo del gobernador Ron DeSantis, hemos conseguido establecer el tono para la nación al remover a lo peor de lo peor, hemos logrado asociarnos en una forma que puede ser un modelo para el resto del país”, declaró la subdirectora de ICE.
La funcionaria añadió que Florida se ha convertido en un emblema de la política migratoria de la segunda Administración del presidente Donald Trump.
Señalando que existen 335 acuerdos 287(g) vigentes para cooperar con ICE y que el estado ha habilitado centros de detención como Alligator Alcatraz y Operation Depot.
Sheahan destacó que esta estructura de colaboración ha permitido a las autoridades estatales reforzar su capacidad de arresto y transferencia de migrantes con antecedentes criminales graves.
Un contexto de operativos constantes
El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes quedaron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).
En ese momento, el vicegobernador Jay Collins reiteró que las autoridades estatales continuarían sus esfuerzos para localizar a lo que estiman como 1.1 millones de indocumentados que residen en el estado.
El DHS indicó que el Gobierno de Estados Unidos deportó a cerca de 400.000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración de Trump, que inició el 20 de enero con la promesa de ejecutar la mayor deportación en la historia del país.
La agencia proyecta que la cifra podría alcanzar las 600.000 expulsiones durante el primer año de gestión, en línea con las prioridades anunciadas por el presidente.