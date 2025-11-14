Florida detiene a casi 230 migrantes en un gran operativo contra “criminales sexuales”

Operativo migratorio en Florida

Detienen a criminales sexuales

ICE coordina arrestos estatales

Las autoridades de Florida detuvieron a casi 230 migrantes en un operativo que, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Gobierno estatal, incluyó a “criminales sexuales” provenientes de países como Cuba, Venezuela y Ucrania.

La Operation Dirtbag (Operación basura) dejó en los últimos 10 días la captura de 54 “depredadores sexuales”, 164 “criminales sexuales”, según Efe.

Dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho “delincuentes atroces”, según informó Madison Sheahan, subdirectora de ICE, durante una rueda de prensa en Miami.

Operativo migratorio en Florida detiene a 230 migrantes

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y “violentos criminales” extranjeros con sentencias relacionadas con agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Aunque ICE no dio la nacionalidad completa de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano señalados por delitos sexuales contra menores de edad.

Sheahan afirmó que las detenciones fueron realizadas por autoridades de Florida que, según dijo, lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g), los cuales permiten a agentes locales colaborar con ICE en detenciones migratorias.