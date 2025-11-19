Buscar
Operativo de ICE deja más de 100 detenidos en bodegas de ropa usada

Operativo de ICE deja más de 100 detenidos en bodegas de ropa usada

Más de 100 personas fueron detenidas durante un operativo de ICE en seis bodegas de ropa usada en el sur de McAllen, según testigos.
Por 
2025-11-19T22:34:55+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/19/2025 a las 17:34

  • Operativo sorpresa en McAllen
  • Más de 100 detenidos
  • Familias buscan información urgente

Familiares y testigos describen escenas de confusión y angustia tras un amplio operativo en el sur de McAllen, Texas, donde decenas de agentes y policías rodearon varias bodegas dedicadas a la ropa usada.

Decenas de agentes federales y policías estatales rodearon seis bodegas de ropa usada en el sur de McAllen en un operativo que, según testigos, concluyó con la detención de más de 100 personas.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea alrededor de las bodegas, rodeando los accesos y bloqueando las salidas en cuestión de minutos.

Operativo de ICE en McAllen deja más de 100 detenidos

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Primer Impacto (@primerimpacto)

Los testigos aseguran que el operativo comenzó sin previo aviso, generando sorpresa entre quienes se encontraban dentro y alrededor de las instalaciones.

Las personas detenidas fueron escoltadas fuera de las bodegas y colocadas en fila mientras los agentes continuaban revisando el área, según Univision.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades de Luisiana se preparan para el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans

El despliegue de elementos federales y estatales llamó la atención de residentes y trabajadores que observaron el movimiento desde la distancia.

Los testigos insisten en que el número de personas detenidas supera el centenar, una cifra que, según ellos, refleja la magnitud del operativo.

Las escenas afuera de las bodegas

Las imágenes que circulan muestran a familiares con papeles en mano intentando acercarse a los agentes para conocer el paradero de sus seres queridos.

En algunos casos, los familiares permanecieron a las afueras de las bodegas por largos minutos, mostrando documentos y tratando de obtener información.

Muchos de ellos cargaban carpetas, identificaciones y documentos de diferentes tipos con la esperanza de que fueran revisados por las autoridades.

Las personas reunidas en el sitio denunciaron que “se llevaron a inocentes”, una frase repetida entre quienes buscaban respuestas en medio del caos.

Lo que dicen los testigos

Testigos de la operación sostienen que el movimiento coordinado de agentes y policías estatales evidencia que las autoridades planearon el operativo con anticipación.

Algunos señalan que la rapidez con la que ejecutaron el operativo dejó a los trabajadores sin oportunidad de comprender lo que estaba ocurriendo.

Las personas que observaron desde el exterior destacan que los acompañantes de los detenidos mostraban documentos en un intento por evitar que los agentes se los llevaran.

