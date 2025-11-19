Operativo de ICE deja más de 100 detenidos en bodegas de ropa usada

Operativo sorpresa en McAllen

Más de 100 detenidos

Familias buscan información urgente

Familiares y testigos describen escenas de confusión y angustia tras un amplio operativo en el sur de McAllen, Texas, donde decenas de agentes y policías rodearon varias bodegas dedicadas a la ropa usada.

Decenas de agentes federales y policías estatales rodearon seis bodegas de ropa usada en el sur de McAllen en un operativo que, según testigos, concluyó con la detención de más de 100 personas.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea alrededor de las bodegas, rodeando los accesos y bloqueando las salidas en cuestión de minutos.

Operativo de ICE en McAllen deja más de 100 detenidos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Primer Impacto (@primerimpacto)

Los testigos aseguran que el operativo comenzó sin previo aviso, generando sorpresa entre quienes se encontraban dentro y alrededor de las instalaciones.

Las personas detenidas fueron escoltadas fuera de las bodegas y colocadas en fila mientras los agentes continuaban revisando el área, según Univision.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades de Luisiana se preparan para el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans

El despliegue de elementos federales y estatales llamó la atención de residentes y trabajadores que observaron el movimiento desde la distancia.

Los testigos insisten en que el número de personas detenidas supera el centenar, una cifra que, según ellos, refleja la magnitud del operativo.