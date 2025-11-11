ICE realiza visitas domiciliarias en comunidad de California
Publicado el 11/11/2025 a las 15:04
- Operativo ICE alarma Fremont
- Comunidad teme perfil racial
- Ciudad santuario reafirma postura
Durante la madrugada del sábado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron un operativo de puerta en puerta en la comunidad de Sundale, en Fremont, California.
De acuerdo con organizaciones proinmigrantes, los agentes visitaron varias viviendas como parte de un programa denominado “tocar y hablar”.
El Departamento de Policía de Fremont confirmó que fue notificado sobre el despliegue federal, aunque aseguró no tener información precisa sobre su alcance o motivos.
“Nos alarmamos mucho cuando nos enteramos. Nos informaron que se trata de un programa de ‘tocar y hablar’.», según Univision.
Operativo de ICE en Fremont hace visitas de puerta a puerta
«Es un programa voluntario en el que hablan con las personas e intentan ver si estas acceden a conversar con ellos. Y eso es todo lo que sabemos”, declaró el alcalde Raj Salwan.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el operativo resultó en alguna detención.
Las autoridades locales reiteraron que Fremont mantiene su compromiso como ciudad santuario y que sus políticas se rigen por las leyes estatales de California.
“Nos regimos por las leyes estatales y nos aseguramos de centrarnos en los delitos, sin preocuparnos por la situación migratoria de las personas”, agregó el alcalde.
Preocupación por comunidades vulnerables
La noticia del operativo generó preocupación entre activistas y líderes comunitarios que advierten sobre posibles efectos de perfilamiento racial.
Harris Mojadedi, organizador comunitario en Fremont, expresó que la zona donde se realizaron las visitas alberga a numerosos refugiados afganos llegados a principios de este año.
Según explicó, varios de ellos enfrentan la amenaza de perder su estatus humanitario, lo que aumenta la vulnerabilidad de estas familias ante cualquier interacción con autoridades migratorias.
“Para mí no es otra cosa que perfil racial”, afirmó Mojadedi, al considerar que el operativo podría haber tenido un objetivo específico hacia comunidades recién llegadas.
La tensión creció entre los residentes del vecindario Sundale, donde algunas familias prefirieron no abrir la puerta a los agentes.
Diversas organizaciones locales activaron líneas de emergencia para ofrecer asesoría legal y orientación a quienes temen posibles detenciones o revisiones de documentos.
Fremont reafirma su política de santuario
El gobierno local insistió en que la colaboración con ICE es limitada y que la ciudad no participa en operativos de inmigración.
Fremont, como parte del marco legal de California, aplica la Ley de Valores (SB 54), que restringe la cooperación entre las agencias locales y federales en asuntos migratorios.
El alcalde Raj Salwan subrayó que la prioridad de las autoridades municipales sigue siendo la seguridad pública y la protección de todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.
Por su parte, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes anunciaron que documentarán posibles casos de abuso o perfilamiento durante las visitas.
También planean solicitar mayor transparencia sobre los motivos y el alcance de las operaciones federales en áreas residenciales.