ICE realiza visitas domiciliarias en comunidad de California

Durante la madrugada del sábado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron un operativo de puerta en puerta en la comunidad de Sundale, en Fremont, California.

De acuerdo con organizaciones proinmigrantes, los agentes visitaron varias viviendas como parte de un programa denominado “tocar y hablar”.

El Departamento de Policía de Fremont confirmó que fue notificado sobre el despliegue federal, aunque aseguró no tener información precisa sobre su alcance o motivos.

“Nos alarmamos mucho cuando nos enteramos. Nos informaron que se trata de un programa de ‘tocar y hablar’.», según Univision.

«Es un programa voluntario en el que hablan con las personas e intentan ver si estas acceden a conversar con ellos. Y eso es todo lo que sabemos”, declaró el alcalde Raj Salwan.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el operativo resultó en alguna detención.

Las autoridades locales reiteraron que Fremont mantiene su compromiso como ciudad santuario y que sus políticas se rigen por las leyes estatales de California.

“Nos regimos por las leyes estatales y nos aseguramos de centrarnos en los delitos, sin preocuparnos por la situación migratoria de las personas”, agregó el alcalde.