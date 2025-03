Operativo en Atlanta deja 21 inmigrantes arrestados

Al menos 21 personas fueron arrestadas en operativos de inmigración en el área metropolitana de Atlanta.

La información fue confirmada por la oficina del FBI en Atlanta a través de una publicación en la red social X.

Los arrestos ocurrieron durante un operativo conjunto entre ICE, el FBI y otras agencias federales.

Los operativos de control migratorio continúan activos en la región, según las autoridades.

#FBI Atlanta along with our law enforcement partners arrested 21 people today during enhanced immigration enforcement across Metro Atlanta. Special agents also recovered one handgun. We will continue to provide resources to assist our federal partners in this effort. @eroatlanta pic.twitter.com/JSyYNCgc6N

— FBI Atlanta (@FBIAtlanta) March 25, 2025