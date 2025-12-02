Patrulla Fronteriza alista arrestos masivos en Nueva Orleans

El operativo de Patrulla Fronteriza llegará a Nueva Orleans con acciones intensificadas en Louisiana y Mississippi.

Operativo federal en Louisiana

Comunidad teme nuevas detenciones

Leyes estatales más estrictas En los próximos días, agentes de la Patrulla Fronteriza arribarán a Nueva Orleans, Louisiana, para ejecutar operativos que siguen la línea de los realizados en Chicago, Illinois, y Charlotte, Carolina del Norte. El movimiento forma parte de la campaña de arrestos y deportaciones a gran escala impulsada por el Gobierno de Donald Trump. Operativo de Patrulla Fronteriza se prepara para llegar a Louisiana A Border Patrol-led immigration crackdown is coming to southeast Louisiana. Here’s what to knowhttps://t.co/nii7RElqhX pic.twitter.com/B0kJWj18zn — The Washington Times (@WashTimes) December 1, 2025 Aunque inicialmente se reportó que la operación llevaría el nombre Swamp Sweep y abarcaría también Mississippi, un oficial con conocimiento del plan dijo a NBC News que el despliegue tendrá otro nombre. No reveló cuál será. TE PUEDE INTERESAR: Administración de Trump despide a ocho jueces de inmigración en Nueva York en plena ofensiva federal Las autoridades estiman que alrededor del 6.5% de la población en Nueva Orleans nació fuera de Estados Unidos, según Telemundo. En la zona metropolitana, el 14% de los habitantes es de ascendencia latina, aunque no todos son migrantes.

Louisiana refuerza su línea dura ante operativos federales ➡️ Envían más 200 agentes de la Patrulla Fronteriza a Nueva Orleans: se esperan operativos migratorios. Informa @LidiaTerrazas Detalles 👉 https://t.co/T7JVXOOjOL ✅ Sigue esta y más noticias las 24 horas en @VIX#ViX #ViXStreaming #ViXGratis pic.twitter.com/6gSwtoTjEg — Univision Noticias (@UniNoticias) December 1, 2025 El objetivo de la operación es detener a unas 5,000 personas como parte de la estrategia nacional de detenciones masivas, según reportó The Associated Press. Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que lideró los operativos en Chicago, Los Ángeles y Charlotte, sería el encargado de dirigir las acciones en Louisiana y Mississippi. El despliegue llega en un contexto complejo. El Departamento de Justicia ha acusado a Nueva Orleans de obstaculizar la aplicación de leyes migratorias federales.

La ciudad figura en una lista de 18 jurisdicciones consideradas “santuarios”. La cárcel local, bajo supervisión federal desde hace años, no coopera con ICE en la mayoría de los casos. La policía de la ciudad sostiene que la aplicación de leyes migratorias es un asunto civil fuera de su jurisdicción. Aun así, la Legislatura estatal, de mayoría republicana, ha impulsado leyes que obligan a Nueva Orleans a alinearse con la política de mano dura de la Administración Trump. Entre ellas, una medida que criminaliza cualquier acción destinada a interferir en labores federales de control migratorio.

Quien viole esta norma puede enfrentar multas y hasta un año de cárcel. Los legisladores también ampliaron el delito de prevaricación para funcionarios que se nieguen a cumplir solicitudes de agencias federales como ICE. La sanción puede alcanzar los 10 años de prisión. La normativa también impide liberar a personas que hayan “entrado ilegalmente o permanecido ilegalmente” en el país sin notificar antes a la agencia correspondiente.

Temor y preparación en la comunidad inmigrante En Nueva Orleans y sus alrededores, abogados de inmigración reportan un aumento fuerte en las consultas. Muchos residentes buscan prepararse ante la llegada de los agentes federales. El abogado Miguel Elías señaló que gran parte de las atenciones se realiza por teléfono o de manera virtual debido al temor de acudir en persona. Elías comparó las medidas de prevención de muchas familias con los preparativos ante un huracán. La gente se refugia, almacena alimentos y coordina quién llevará a los niños a la escuela para reducir salidas.

Empresas locales han colocado carteles prohibiendo la entrada a agentes federales. Organizaciones de base ofrecen talleres de derechos y orientación sobre cómo documentar cualquier abuso. Aunque Nueva Orleans es reconocida por su diversidad cultural, solo el 6.7% de su población —casi 400,000 habitantes— es de origen extranjero. En las áreas metropolitanas vecinas esa proporción asciende a casi el 10%. Aun así, sigue por debajo del promedio nacional del 14.3%, según datos del censo.

La tensión que deja el despliegue federal La llegada de la Patrulla Fronteriza a Nueva Orleans se produce mientras crece la preocupación entre familias inmigrantes, negocios locales y grupos comunitarios. El despliegue, cuyo nombre aún no es público, se suma a una estrategia federal que promete extenderse a nuevas regiones. A medida que Louisiana y Mississippi se preparan para la operación, las comunidades afectadas enfrentan días de incertidumbre, reorganización y temor ante la magnitud de los arrestos previstos.