ICE ejecuta redada federal en Arizona ¿Ya hay detenidos?
Publicado el 12/10/2025 a las 15:39
- Operativo federal de ICE
- Alcaldesa pide calma
- Comunidad en alerta
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaron la mañana del miércoles 10 de diciembre en el área de Flowing Wells y Miracle Mile, en Tucson.
La presencia de los oficiales generó preocupación inmediata entre residentes y autoridades locales.
Operativo de ICE en Tucson genera tensión comunitaria
BREAKING: ICE Homeland Security Investigations special agents are executing a federal search warrant near Flowing Wells and Miracle Mile. https://t.co/OCGCpFwUeV
— KGUN 9 (@kgun9) December 10, 2025
A través de un comunicado enviado a KGUN, ICE confirmó que los agentes se encuentran ejecutando una orden de registro federal.
La agencia precisó que el operativo está relacionado con supuestas violaciones de cabotaje y prácticas laborales ilegales.
No se detallaron personas detenidas ni el alcance de la orden federal, según Univision.
Hasta el momento, la actividad continúa bajo supervisión de las autoridades federales.
Reacción de la alcaldesa
DHS officials tell us, “ICE Homeland Security Investigations special agents are executing a federal search warrant near Flowing Wells and Miracle Mile related to cabotage violations and unlawful labor practices. This is an ongoing investigation.”
Tucson’s Mayor posted this to… pic.twitter.com/psGh2laS31
— Mary Coleman (@Mary_reports) December 10, 2025
La alcaldesa de Tucson, Rebeca Romero, publicó un mensaje en Facebook dirigido a la comunidad.
Pidió a la población recordar que tiene derecho “de documentar y protestar ante estas actividades”.
Subrayó que cualquier manifestación debe ser realizada de forma pacífica.
Romero expresó preocupación por las intenciones de la administración Trump, al señalar que “quiere crear miedo y caos en nuestra comunidad”.
También instó a los residentes a mantenerse a salvo y evitar cualquier confrontación física con los agentes federales.
Reiteró que, como alcaldesa, está “comprometida con mantener a Tucson como una ciudad segura, en la que los derechos de todos sean respetados y aplicados todo el tiempo”.
Antecedentes recientes
El operativo ocurre apenas cinco días después de las redadas efectuadas por ICE en varias sedes de Taco Giro.
Aquellas acciones derivaron en el arresto de decenas de inmigrantes mexicanos.
La congresista Adelita Grijalva afirmó que, al acercarse a una de estas redadas, fue afectada por gases lacrimógenos lanzados por agentes federales.
Las autoridades locales se mantienen en alerta ante la continuidad de estas operaciones.
No se ha informado si los operativos en Taco Giro y el registrado este miércoles tienen relación entre sí.
La comunidad espera nueva información mientras continúan los procedimientos federales en la zona.