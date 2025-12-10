ICE ejecuta redada federal en Arizona ¿Ya hay detenidos?

Operativo federal de ICE

Alcaldesa pide calma

Comunidad en alerta

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaron la mañana del miércoles 10 de diciembre en el área de Flowing Wells y Miracle Mile, en Tucson.

La presencia de los oficiales generó preocupación inmediata entre residentes y autoridades locales.

Operativo de ICE en Tucson genera tensión comunitaria

BREAKING: ICE Homeland Security Investigations special agents are executing a federal search warrant near Flowing Wells and Miracle Mile. https://t.co/OCGCpFwUeV — KGUN 9 (@kgun9) December 10, 2025

A través de un comunicado enviado a KGUN, ICE confirmó que los agentes se encuentran ejecutando una orden de registro federal.

La agencia precisó que el operativo está relacionado con supuestas violaciones de cabotaje y prácticas laborales ilegales.

No se detallaron personas detenidas ni el alcance de la orden federal, según Univision.

Hasta el momento, la actividad continúa bajo supervisión de las autoridades federales.