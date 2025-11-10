Operativo de ICE en Fremont desata temor y críticas por su falta de transparencia
Publicado el 10/11/2025 a las 16:53
- Operativo de ICE en Fremont
- Refugiados denuncian temor y confusión
- Autoridades locales exigen transparencia
La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Fremont, California, la madrugada del sábado, generó inquietud entre residentes y autoridades locales.
El despliegue, realizado en el barrio de Sundale, fue descrito por la agencia federal como parte de un programa de “visita y diálogo”, pero activistas y funcionarios cuestionaron su verdadera intención.
De acuerdo con testigos, los agentes llegaron sin previo aviso, lo que provocó alarma en una comunidad caracterizada por su diversidad y por albergar a numerosos refugiados afganos.
“Es muy desalentador ver a estos agentes de ICE aterrorizar a nuestra comunidad”, expresó el organizador comunitario Harris Mojadedi, quien creció en la zona y trabaja con familias migrantes.
Comunidades refugiadas, las más afectadas
Mojadedi señaló que Sundale es hogar de cientos de familias afganas que llegaron legalmente al país, muchas de ellas bajo visas humanitarias que ahora enfrentan riesgos de revocación.
“Cuando ICE llega a las comunidades y realiza redadas como esta, los niños dejan de ir a la escuela y la gente teme buscar atención médica”, advirtió el activista.
Además, explicó que muchos de los afectados dependen del programa SNAP de asistencia alimentaria, por lo que el temor y la confusión se agravan en medio de la incertidumbre por el cierre del gobierno federal.
Mientras tanto, el alcalde de Fremont, Raj Salwan, confirmó que ICE se comunicó con la policía local antes del operativo, pero sin ofrecer detalles sobre los objetivos de la acción.
Autoridades locales marcan distancia del operativo
“Nos informaron que era un programa de visitas domiciliarias voluntarias, donde los agentes intentan hablar con la gente. Eso es todo lo que sabemos”, declaró el alcalde Salwan.
El Departamento de Policía de Fremont informó que recibió la notificación del despliegue poco antes de las 7:00 a.m. y que las actividades concluyeron alrededor de las 10:00 a.m.
El jefe policial, Sean Washington, enfatizó que su departamento no participó ni ofreció apoyo a la operación federal.
“No tenemos información sobre arrestos ni detenciones, y tampoco se nos proporcionaron resultados del operativo”, aclaró en un comunicado a ABC7 News.
Preocupación por la falta de transparencia
La supervisora del condado de Alameda, Nikki Fortunato Bas, criticó la estrategia del gobierno federal y la calificó de “contraproducente y opaca”.
“No entiendo esta estrategia de ir puerta por puerta en nombre del control migratorio”, señaló la funcionaria, quien recientemente propuso un plan de respuesta local frente a la intensificación de redadas.
La senadora estatal Aisha Wahab, cuyo distrito abarca Fremont, coincidió en la necesidad de mayor coordinación entre las agencias locales y federales.
“La falta de diálogo y transparencia erosiona la confianza pública, incluso entre los funcionarios electos”, afirmó. “Nos enteramos de estos operativos después de que suceden, no antes”.
ICE defiende su actuación
Ante la polémica, ICE envió un comunicado a ABC7 News asegurando que su misión es “identificar y expulsar a extranjeros con antecedentes penales y a quienes infringen las leyes migratorias”.
La agencia subrayó que “todo extranjero que viole la ley de inmigración puede ser arrestado, detenido y deportado”, sin importar su nacionalidad.
Por motivos de seguridad, ICE afirmó que no comenta sobre operativos en curso, aunque asegura que los resultados se publican “cuando corresponde”.
Mientras tanto, las comunidades locales de Fremont siguen en alerta, pidiendo claridad sobre las verdaderas intenciones del operativo y garantías de que no se vulneren los derechos de las familias migrantes, detalló ‘ABC 7 News‘.