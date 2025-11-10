Operativo de ICE en Fremont desata temor y críticas por su falta de transparencia

Operativo de ICE en Fremont

Refugiados denuncian temor y confusión

Autoridades locales exigen transparencia

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Fremont, California, la madrugada del sábado, generó inquietud entre residentes y autoridades locales.

El despliegue, realizado en el barrio de Sundale, fue descrito por la agencia federal como parte de un programa de “visita y diálogo”, pero activistas y funcionarios cuestionaron su verdadera intención.

De acuerdo con testigos, los agentes llegaron sin previo aviso, lo que provocó alarma en una comunidad caracterizada por su diversidad y por albergar a numerosos refugiados afganos.

“Es muy desalentador ver a estos agentes de ICE aterrorizar a nuestra comunidad”, expresó el organizador comunitario Harris Mojadedi, quien creció en la zona y trabaja con familias migrantes.

Comunidades refugiadas, las más afectadas

Mojadedi señaló que Sundale es hogar de cientos de familias afganas que llegaron legalmente al país, muchas de ellas bajo visas humanitarias que ahora enfrentan riesgos de revocación.

“Cuando ICE llega a las comunidades y realiza redadas como esta, los niños dejan de ir a la escuela y la gente teme buscar atención médica”, advirtió el activista.

Además, explicó que muchos de los afectados dependen del programa SNAP de asistencia alimentaria, por lo que el temor y la confusión se agravan en medio de la incertidumbre por el cierre del gobierno federal.

Mientras tanto, el alcalde de Fremont, Raj Salwan, confirmó que ICE se comunicó con la policía local antes del operativo, pero sin ofrecer detalles sobre los objetivos de la acción.