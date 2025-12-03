EE. UU. lanza operativo ‘Catahoula Crunch’ en Nueva Orleans en medio de despliegue federal creciente

Operativo federal inquieta comunidades

Negocios latinos cierran preventivamente

Activistas critican enfoque migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó este miércoles la operación migratoria “Catahoula Crunch” en Nueva Orleans.

El anuncio marca un nuevo capítulo en el creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

El enfoque, de acuerdo con la información divulgada, está en detener a migrantes de Centroamérica y México.

El operativo migratorio “Catahoula Crunch” llega a Nueva Orleans

Aunque el DHS no detalló qué agencias participarán, medios locales reportaron la próxima llegada de elementos de la Patrulla Fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Trump no descarta redadas durante el Mundial 2026

Esa presencia ya se vio el mes pasado en Carolina del Norte durante el operativo “Charlotte’s Web”, según Univision.

En aquel despliegue, autoridades detuvieron a 200 migrantes, según reportes periodísticos.