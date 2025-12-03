EE. UU. lanza operativo ‘Catahoula Crunch’ en Nueva Orleans en medio de despliegue federal creciente
Publicado el 12/03/2025 a las 15:05
- Operativo federal inquieta comunidades
- Negocios latinos cierran preventivamente
- Activistas critican enfoque migratorio
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó este miércoles la operación migratoria “Catahoula Crunch” en Nueva Orleans.
El anuncio marca un nuevo capítulo en el creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.
El enfoque, de acuerdo con la información divulgada, está en detener a migrantes de Centroamérica y México.
El operativo migratorio “Catahoula Crunch” llega a Nueva Orleans
El equipo de Al Minuto transmitió en vivo la llegada del jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, a un Home Depot de Nueva Orleans durante redadas#AlMinuto #NuevaOrleans #BREAKING #inmigracion #redadas #GregBovino #Noticias247 #VIX
For more news: https://t.co/jlbjgui0DQ pic.twitter.com/OtiZgAhrTk
— NoticiasUnivision247 (@Univision247) December 3, 2025
Aunque el DHS no detalló qué agencias participarán, medios locales reportaron la próxima llegada de elementos de la Patrulla Fronteriza.
TE PUEDE INTERESAR: Trump no descarta redadas durante el Mundial 2026
Esa presencia ya se vio el mes pasado en Carolina del Norte durante el operativo “Charlotte’s Web”, según Univision.
En aquel despliegue, autoridades detuvieron a 200 migrantes, según reportes periodísticos.
El DHS indicó en un comunicado que la operación en Nueva Orleans se centrará en detener migrantes con historial criminal.
La dependencia acompañó el anuncio con imágenes de personas originarias de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam.
Según el DHS, estos migrantes presuntamente habían quedado en libertad debido a “políticas santuario”.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, dijo que las políticas santuario ponen en riesgo a las comunidades al liberar a extranjeros criminales.
Afirmó que estas decisiones obligan a los agentes a arriesgar sus vidas para remover a migrantes que no deberían haber sido liberados.
Temor en comunidades latinas y críticas de activistas
➡️ Primeras imágenes del operativo migratorio en Nueva Orleans que deja varias personas detenidas.
✅ Sigue esta y más noticias las 24 horas en @ViX. #ViX #ViXStreaming #ViXGratis
👉 https://t.co/L7FP3gltXs pic.twitter.com/sG9Xn4FChe
— Univision Noticias (@UniNoticias) December 3, 2025
El despliegue ha provocado preocupación en Luisiana, un estado con cerca de 223.000 inmigrantes.
Casi uno de cada cinco es originario de Honduras.
Y cerca de la octava parte proviene de México, según datos citados del American Immigration Council.
Restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en redes sociales ante el temor de redadas.
La inquietud surge por la posibilidad de que trabajadores o clientes queden detenidos durante los operativos.
Al mismo tiempo, activistas han cuestionado que los agentes estén enfocándose únicamente en migrantes con antecedentes penales.
Todd Schulte, presidente de FWD, expresó su enojo por la situación en un comentario publicado en X.
Dijo que amigos y socios verán de cerca cómo esta “crueldad y caos” afecta a personas que merecen dignidad.
Aseguró que muchas de ellas solo necesitan un proceso para ajustar su estatus. Señaló que “hay una mejor manera”.
Operativos se alinean con estrategia federal bajo Trump
El despliegue refleja la continuidad de operativos impulsados por la Administración de Donald Trump en ciudades gobernadas por demócratas.
Nueva Orleans es liderada actualmente por la alcaldesa LaToya Cantrell.
En 2026 cederá el cargo a Helena Moreno, nacida en México, quien ya había expresado “preocupación” por el eventual operativo en noviembre pasado.
Trump también anunció el martes el próximo envío de la Guardia Nacional a la ciudad.
El movimiento se da meses después de que el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, solicitó apoyo militar para “combatir el crimen”.
El presidente dijo que Landry había pedido ayuda y confirmó el envío de la Guardia Nacional “en un par de semanas”.
Los actuales despliegues buscan replicar lo ocurrido en junio en Los Ángeles.
Y también lo que sucedió en septiembre en Chicago, donde los operativos desataron manifestaciones ciudadanas.