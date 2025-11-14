Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » Pentágono anuncia operación “Lanza del Sur”

Operación Lanza del Sur marca un aumento de tensión en el Caribe con un despliegue militar estadounidense que refuerza la presión
Por 
2025-11-14T00:42:00+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/13/2025 a las 19:42

  • Pentágono activa nueva operación
  • Tensión aumenta con Venezuela
  • Despliegue militar se intensifica

Segun informa la agencia EFE, El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el lanzamiento de una nueva operación militar denominada “Southern Spear” o “Lanza del sur”.

El anuncio se realizó en un mensaje en la red social X donde el funcionario aseguró que se trata de un operativo ligado a la lucha contra el narcotráfico.

Hegseth indicó que la misión estará liderada por un grupo de trabajo conjunto que operará junto al Comando Sur.

Aunque no lo detalló, se sugiere que “Lanza del sur” podría abarcar el despliegue militar estadounidense en el Caribe desde el verano.

Tensión militar y llegada del USS Gerald Ford


El anuncio llegó después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, considerado el más grande de la flota estadounidense.

Este portaaviones, acompañado por su grupo de ataque, se sumó a destructores y embarcaciones anfibias ya desplegadas en la región.

La presencia de estas unidades refuerza la percepción de que Estados Unidos incrementó su presión militar frente a Venezuela.

El despliegue también ha ido acompañado de declaraciones duras hacia Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca tacha de “ilegítimo”.

Operación Lanza del Sur y acciones del Pentágono

Pentágono, Venezuela, Despliegue militar MundoNOW
FOTO: SHUTTERSTOCK

En paralelo, el Pentágono reportó la destrucción de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico oriental.

Según Washington, estas naves transportaban drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, hacia Estados Unidos.

Las acciones militares han dejado alrededor de 70 personas muertas en los últimos meses.

Hegseth aseguró que estas operaciones buscan “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” bajo orden directa del presidente Trump.

Expansión militar y control del hemisferio occidental

El funcionario estadounidense afirmó que las drogas producidas y transportadas desde Latinoamérica están “matando a nuestra gente”.

Washington sostiene que el Caribe y áreas cercanas a Venezuela se han convertido en puntos estratégicos del narcotráfico.

El envío de nuevas unidades militares muestra que la administración Trump busca mantener una posición de fuerza en la región.

Hegseth concluyó que el hemisferio occidental es la “vecindad de Estados Unidos” y que lo protegerán.

