Pentágono anuncia operación “Lanza del Sur”

Pentágono activa nueva operación

Tensión aumenta con Venezuela

Despliegue militar se intensifica

Segun informa la agencia EFE, El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el lanzamiento de una nueva operación militar denominada “Southern Spear” o “Lanza del sur”.

El anuncio se realizó en un mensaje en la red social X donde el funcionario aseguró que se trata de un operativo ligado a la lucha contra el narcotráfico.

Hegseth indicó que la misión estará liderada por un grupo de trabajo conjunto que operará junto al Comando Sur.

Aunque no lo detalló, se sugiere que “Lanza del sur” podría abarcar el despliegue militar estadounidense en el Caribe desde el verano.

Tensión militar y llegada del USS Gerald Ford

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering. Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR. Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025



El anuncio llegó después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, considerado el más grande de la flota estadounidense.

Este portaaviones, acompañado por su grupo de ataque, se sumó a destructores y embarcaciones anfibias ya desplegadas en la región.

La presencia de estas unidades refuerza la percepción de que Estados Unidos incrementó su presión militar frente a Venezuela.

El despliegue también ha ido acompañado de declaraciones duras hacia Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca tacha de “ilegítimo”.