A punta de armas, ICE confirma primeros detenidos durante la Operación Catahoula Crunch

Redadas tensas en Louisiana

Migrantes huyen de agentes

Operativo federal en marcha

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el envío de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a Nueva Orleans.

La acción federal fue anunciada como parte de la “Operación Catahoula Crunch”.

El objetivo, según el comunicado, es abordar “a los extranjeros criminales e ilegales quienes están deambulando libres gracias a políticas de santuario que obligan a las autoridades locales a ignorar las órdenes de detención de ICE”.

Operación Catahoula Crunch en Nueva Orleans deja las primeras detenciones

De acuerdo con distintos medios, ya se registraron las primeras detenciones de inmigrantes en Nueva Orleans.

En Kenner, Louisiana, cuatro hondureños fueron sorprendidos por agentes mientras estaban en su descanso del almuerzo.

Comían “pollo con tajadas” cuando “les cayó la migra”, obligándolos a abandonar la comida en el lugar.

Los trabajadores estaban reparando un techo y, ante la llegada de los agentes, intentaron regresar rápidamente a la parte alta para ponerse a salvo.