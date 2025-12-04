A punta de armas, ICE confirma primeros detenidos durante la Operación Catahoula Crunch
Publicado el 12/04/2025 a las 11:33
- Redadas tensas en Louisiana
- Migrantes huyen de agentes
- Operativo federal en marcha
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el envío de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a Nueva Orleans.
La acción federal fue anunciada como parte de la “Operación Catahoula Crunch”.
El objetivo, según el comunicado, es abordar “a los extranjeros criminales e ilegales quienes están deambulando libres gracias a políticas de santuario que obligan a las autoridades locales a ignorar las órdenes de detención de ICE”.
Operación Catahoula Crunch en Nueva Orleans deja las primeras detenciones
De acuerdo con distintos medios, ya se registraron las primeras detenciones de inmigrantes en Nueva Orleans.
En Kenner, Louisiana, cuatro hondureños fueron sorprendidos por agentes mientras estaban en su descanso del almuerzo.
Comían “pollo con tajadas” cuando “les cayó la migra”, obligándolos a abandonar la comida en el lugar.
Los trabajadores estaban reparando un techo y, ante la llegada de los agentes, intentaron regresar rápidamente a la parte alta para ponerse a salvo.
Los elementos federales protagonizaron una escena tensa al sacar sus armas de fuego y apuntar hacia los migrantes.
Eventualmente, uno de los cuatro fue capturado. Otro más presentó documentos y comprobó que tenía papeles.
Los dos restantes lograron escapar de la zona. Imágenes del operativo muestran a agentes intentando que los trabajadores se entregaran desde lo alto del techo.
Algunos lograron huir pese a la presencia policial en el lugar.
Un operativo con meta de 5,000 detenciones
El hecho ocurrió al inicio de la operación federal denominada “Catahoula Crunch”.
El despliegue tiene como meta detener a 5,000 personas, según la información disponible.
La presencia de agentes en distintas zonas de Louisiana ha sido reportada desde que comenzó la operación.
Las autoridades federales no han detallado la lista de objetivos ni los criterios específicos de las detenciones.
Tampoco se han aclarado los métodos que se utilizan para identificar a los migrantes durante los operativos.
Sin embargo, el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional reitera que la acción está dirigida a personas consideradas “criminales e ilegales”.
Bovino aparece en Home Depot durante operativo
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fue visto este miércoles en el estacionamiento de una tienda The Home Depot en Nueva Orleans.
Estaba acompañado de decenas de agentes en medio del operativo migratorio.
Su presencia provocó cuestionamientos de Univision Noticias.
Cuando se le preguntó a quiénes estaban buscando sus agentes en ese punto, Bovino se negó a responder.
Hasta ahora, no se han ofrecido más detalles sobre los objetivos de la operación ni sobre el despliegue exacto en la ciudad.
Las autoridades federales mantienen silencio sobre las detenciones previstas y las estrategias de búsqueda.
El operativo continúa activo en Louisiana.