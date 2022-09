El espectáculo no defraudó, comenzando por la intervención del diseñador estadounidense Marc Jacobs, que ha colaborado con el creativo de Fendi, el británico Kim Jones, en una nueva edición del bolso de asa corta que hasta tuvo su momento estelar en la serie Sex and the City, según El Universal.

Protagonista de la mencionada serie Sex and the City, se encontraba también en el lugar la actriz Sarah Jessica Parker, otra de las celebridades que se pudo observar en fotografías con Danna Paola y que cuasaron ‘furor’ en redes sociales, según El Universal.

¿Opaca a Kim Kardashian?

En la imagen, ambas posaban glamourosas en la primera fila de la pasarela de Fendi para el New York Fashion Week causando sorpresa entre los seguidores y fans de la interprete del nuevo y más sonado sencillo por las listas de popularidad “Una noche loca”.

Los comentarios no se hicieron esperar y llenaron de halagos a la mexicana en su publicación de Instagram: “Triunfando como siempre y que soporten”, “Danna hermosa, estoy muy feliz y orgullosa de ti”, “Devoraste girl”, “Cada día me sorprendes más mi niña”, “Loquisimo verte en lo alto reina”, por mencionar algunos de los mensajes que dejaban a ‘un lado’ a la protagonista de Keeping Up with the Kardashian!, Kim Kardashian.