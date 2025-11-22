Omar Harfouch desata controversia al llamar “falsa ganadora” a Fátima Bosch tras Miss Universo 2025
Publicado el 11/22/2025 a las 00:08
- Omar Harfouch y Fátima Bosch
- La llama “falsa ganadora”
- Final marcada por incidentes
La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 continúa generando intensas reacciones, y una de las más fuertes provino del pianista francés Omar Harfouch.
El jurado, que renunció tres días antes de la final en Bangkok, cuestionó públicamente la legitimidad del triunfo de la mexicana.
Su postura encendió el debate en redes sociales y abrió una nueva línea de polémica en un certamen ya marcado por controversias.
La coronación, celebrada en Tailandia, quedó opacada por las acusaciones de manipulación en la elección de finalistas.
Harfouch acusa irregularidades en el certamen
Tras revelarse los resultados, Harfouch publicó un mensaje donde señaló directamente a Bosch como “falsa ganadora”.
El músico afirmó que existió un proceso opaco en la selección de finalistas y que un grupo externo tomó decisiones sin informar al jurado oficial.
Aseguró que los resultados estuvieron “preestablecidos” y que no podía ser parte de un evento que consideraba poco transparente.
Incluso canceló su presentación musical prevista para la gala final como señal de protesta.
La organización niega manipulación en la elección
La Organización Miss Universo rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso se llevó a cabo conforme a las reglas.
En un comunicado, reiteraron que no se creó ningún jurado alterno ni se ocultaron resultados a los evaluadores.
El conflicto se suma a otros momentos tensos que marcaron la edición de este año.
La polémica alcanzó mayor resonancia debido al papel público de Harfouch como uno de los ocho jueces oficiales antes de su renuncia.
Bosch enfrenta críticas y apoyo internacional
Semanas antes, Bosch había protagonizado un altercado con el directivo Nawat Itsaragrisil, quien la descalificó por no publicar contenido promocional.
La mexicana respondió con firmeza, defendiendo su autonomía y la de todas las concursantes.
Esa postura le ganó respaldo masivo en redes, así como apoyo de figuras políticas como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
El triunfo de Bosch se celebró especialmente en Villahermosa, donde miles siguieron la transmisión en directo.
Incidentes adicionales marcaron la final
La noche también estuvo envuelta en tensiones por la salida de dos jueces antes del certamen. El ex futbolista Claude Makelele se retiró por razones personales, reduciendo la composición original del panel evaluador.
Además, varias concursantes sufrieron accidentes en el escenario, como caídas y atenciones médicas inmediatas. A pesar de ello, la mexicana aseguró que desea ser recordada como una Miss Universo auténtica y sin miedo a expresarse.
Con su coronación, México suma un nuevo logro en el certamen internacional. Puerto Rico fue anunciado como sede de la edición 2026, que marcará el 75 aniversario del concurso.
Mientras tanto, las declaraciones de Harfouch mantienen viva la controversia en torno al resultado. Miss Universo 2025 cerró entre aplausos, celebraciones y un debate global que continúa creciendo, señaló ‘Milenio‘.