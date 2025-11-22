Omar Harfouch desata controversia al llamar “falsa ganadora” a Fátima Bosch tras Miss Universo 2025

Omar Harfouch y Fátima Bosch

La llama “falsa ganadora”

Final marcada por incidentes

La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 continúa generando intensas reacciones, y una de las más fuertes provino del pianista francés Omar Harfouch.

El jurado, que renunció tres días antes de la final en Bangkok, cuestionó públicamente la legitimidad del triunfo de la mexicana.

Su postura encendió el debate en redes sociales y abrió una nueva línea de polémica en un certamen ya marcado por controversias.

La coronación, celebrada en Tailandia, quedó opacada por las acusaciones de manipulación en la elección de finalistas.

Harfouch acusa irregularidades en el certamen

Tras revelarse los resultados, Harfouch publicó un mensaje donde señaló directamente a Bosch como “falsa ganadora”.

El músico afirmó que existió un proceso opaco en la selección de finalistas y que un grupo externo tomó decisiones sin informar al jurado oficial.

Aseguró que los resultados estuvieron “preestablecidos” y que no podía ser parte de un evento que consideraba poco transparente.

Incluso canceló su presentación musical prevista para la gala final como señal de protesta.