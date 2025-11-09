Olivia Rodrigo arremete contra el ICE por usar su canción en video de “autodeportación”
Publicado el 09/11/2025 a las 17:24
- Olivia Rodrigo arremete contra ICE
- La artista exige respeto y disculpas
- Defiende a la comunidad migrante
La cantante Olivia Rodrigo se sumó a la lista de artistas que han alzado la voz contra las políticas migratorias impulsadas durante el mandato de Donald Trump. La intérprete de All-American Bitch denunció públicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por utilizar una de sus canciones en un video gubernamental sin su consentimiento.
Dicha polémica comenzó luego de que el ICE publicara en redes sociales un clip en el que promovía el uso de una aplicación que permite a los inmigrantes indocumentados “autodeportarse”, es decir, abandonar el país voluntariamente.
El video, también compartido por cuentas oficiales de la Casa Blanca, utilizaba el tema All-American Bitch como fondo musical para transmitir una sensación de tranquilidad y familiaridad en el proceso. Sin embargo, el mensaje no pasó desapercibido para la joven artista, quien respondió con contundencia.
A través de su cuenta de Instagram, Olivia Rodrigo exigió que se retirara el material y condenó el uso político de su música: “No usen mis canciones para promover su racista y odiosa propaganda”, escribió en una historia que rápidamente se viralizó.
“No es una forma pacífica, es una forma cruel”
La publicación del ICE fue duramente criticada por presentar la aplicación gubernamental como una alternativa “amigable” al proceso de deportación. El texto que acompañaba el video decía: “Vete ya y autodepórtate usando la aplicación de la CBP. Si no lo haces, afrontarás las consecuencias”.
Para Olivia Rodrigo, la estrategia representaba una manipulación de su obra y una falta de respeto hacia las comunidades migrantes. “Mi música no será usada para justificar políticas que separan familias ni para normalizar la crueldad”, señaló en otra publicación posterior.
El mensaje fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron la valentía de la artista al utilizar su plataforma para denunciar una práctica que consideró “inhumana y propagandística”.
El rechazo se extendió también a otros músicos y figuras públicas, que criticaron el uso de contenido artístico con fines políticos sin autorización.
Una voz activa por los inmigrantes
Esta no es la primera vez que Olivia Rodrigo se pronuncia sobre temas migratorios. Durante las redadas masivas del ICE a mediados de año, la cantante californiana ya había expresado su indignación por el trato hacia los inmigrantes en Los Ángeles, ciudad donde reside actualmente.
“Los Ángeles simplemente no existiría sin inmigrantes”, escribió entonces en un comunicado en redes. “Estoy profundamente molesta por las violentas deportaciones que están sufriendo mis vecinos”, agregó.
La intérprete de Drivers License se ha convertido en una de las voces jóvenes más activas en temas sociales dentro de la industria musical, y ha utilizado su fama para denunciar la discriminación, el racismo y las políticas de exclusión.
En esta ocasión, reiteró su compromiso con la comunidad migrante, afirmando que su música representa a “una generación que no se calla ante la injusticia”.
Ola de reacciones y presión al gobierno
Tras el reclamo de Olivia Rodrigo, el video fue eliminado de las plataformas oficiales del ICE, aunque copias del contenido continúan circulando en redes.
Activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes exigieron una disculpa pública al equipo de la cantante.
La controversia también reavivó el debate sobre el uso ético de la inteligencia artificial y de materiales con derechos de autor en campañas políticas.
Mientras tanto, la artista de 21 años continúa siendo un referente de activismo juvenil, demostrando que la música puede ser también un acto de resistencia frente a la intolerancia, señaló ‘Cadena Ser‘.
