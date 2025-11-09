Olivia Rodrigo arremete contra el ICE por usar su canción en video de “autodeportación”

Olivia Rodrigo arremete contra ICE

La artista exige respeto y disculpas

Defiende a la comunidad migrante

La cantante Olivia Rodrigo se sumó a la lista de artistas que han alzado la voz contra las políticas migratorias impulsadas durante el mandato de Donald Trump. La intérprete de All-American Bitch denunció públicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por utilizar una de sus canciones en un video gubernamental sin su consentimiento.

Dicha polémica comenzó luego de que el ICE publicara en redes sociales un clip en el que promovía el uso de una aplicación que permite a los inmigrantes indocumentados “autodeportarse”, es decir, abandonar el país voluntariamente.

El video, también compartido por cuentas oficiales de la Casa Blanca, utilizaba el tema All-American Bitch como fondo musical para transmitir una sensación de tranquilidad y familiaridad en el proceso. Sin embargo, el mensaje no pasó desapercibido para la joven artista, quien respondió con contundencia.

A través de su cuenta de Instagram, Olivia Rodrigo exigió que se retirara el material y condenó el uso político de su música: “No usen mis canciones para promover su racista y odiosa propaganda”, escribió en una historia que rápidamente se viralizó.

“No es una forma pacífica, es una forma cruel”

La publicación del ICE fue duramente criticada por presentar la aplicación gubernamental como una alternativa “amigable” al proceso de deportación. El texto que acompañaba el video decía: “Vete ya y autodepórtate usando la aplicación de la CBP. Si no lo haces, afrontarás las consecuencias”.

Para Olivia Rodrigo, la estrategia representaba una manipulación de su obra y una falta de respeto hacia las comunidades migrantes. “Mi música no será usada para justificar políticas que separan familias ni para normalizar la crueldad”, señaló en otra publicación posterior.

El mensaje fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron la valentía de la artista al utilizar su plataforma para denunciar una práctica que consideró “inhumana y propagandística”.

El rechazo se extendió también a otros músicos y figuras públicas, que criticaron el uso de contenido artístico con fines políticos sin autorización.