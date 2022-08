Expresan sus condolencias tras la muerte de ‘Sandy’

A la intérprete de temas como Hopelessly devoted to you, Xanadu, You’re the one that I want, Summer nights y Physical le sobreviven su esposo John Easterling, así como su hija Chloe Lattanzi y su hermanos Sarah y Toby Newton-John, además de sobrinas y sobrinos.

No pasó mucho tiempo para que las condolencias de parte de sus seguidores se hicieran presentes. El actor John Travolta fue de los primeros en reaccionar a esta triste noticia: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo”.