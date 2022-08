En las declaraciones que dio a conocer John Easterling, detalló que la actriz Olivia Newton-John, de 73 años de edad, murió durante la mañana del lunes, en su rancho de California. En el post que compartió con los fanáticos de su esposa, detalló que la actriz tuvo una ardua lucha contra el cáncer desde hace 30 años; Easterling, no dio a conocer las causas de muerte, pero aparentemente fue el cáncer uno de los causantes.

Tras darse a conocer la noticia, fanáticos lloran la muerte de la actriz y comparten en redes sociales su sentir ante la partida. Al igual, compañeros, amigos y colegas no han dudado en expresar sus vivencias a un lado de la actriz; una de las despedidas más populares, fue la que dedicó su querido amigo, John Travolta, a través de Instagram .

En el comunicado de prensa, John Easterling, declaró que deseaban obtener privacidad como familia para poder procesar el duelo de la muerte de Olivia, por lo que no ofrecieron mayores detalles sobre el deceso de la actriz. La intérprete de “Physical”, había logrado entrar en remisión dos ocasiones e inclusive, en la tercera ocasión, señaló que estaba intentando una nueva medicación para librar ‘la batalla’.

Medios oficiales, declararon que la actriz murió debido a la lucha que llevó a cabo contra el cáncer de mama y que después se convirtió en cáncer en la base de la columna; la familia de la actriz no ha dado declaraciones al respecto sobre las causas de muerte, pero sí se cree que fue parte del causante de que la salud de la actriz mermara.

"Realmente creo que el cannabis ha marcado una gran diferencia", dijo Olivia en el 2018. "Si no tomo las gotas, puedo sentir el dolor, así que sé que está funcionando", declaró la actriz en la entrevista e informó CNN. Newton-John, declaró que se sentía contenta de poder estar en un país donde fuera legal que los enfermos utilizaran métodos alternativos para tratar el dolor que provocaba este tipo de enfermedades.

Olivia Newton causa muerte: “Le digo a mi cuerpo que se cure solo”

La actriz, en su fundación, se convirtió en una de las pioneras para estudiar el cáncer y las plantas medicinales como una opción ante el tratamiento. En la entrevista que ofreció en el 2018, declaró que ella le decía a su cuerpo “que se cure solo”, debido a que no consideraba que estuviera luchando contra el cáncer, simplemente que tenía que retirarse.

"Es algo con lo que estoy viviendo, pero no lo veo así. Es una elección. Todo es una elección. Lo veo como algo en mi cuerpo del que me estoy deshaciendo. No hablo de una batalla o una guerra. Lo dejo ir y le digo que se vaya y le hablo a mi cuerpo y le digo que se cure a sí mismo", declaró la actriz a 60 Minutes.