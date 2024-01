¿En qué películas salía Oliver Sppeding?

Oliver Spedding falleció a los 34 años

Se arrepintió de hacer películas para adultos

Quería convertirse en actor ‘normal’

Una de las noticias que más impacto causó el pasado noviembre en el mundo del futbol, y del cine para adultos, fue la muerte de Oliver Spedding.

El también modelo falleció a unas semanas de cumplir 35 años de edad sin que hasta el día de hoy se revelen las causas.

Días antes, sufrió un aparatoso accidente tras caer de un cuarto piso, lo que le provocó heridas de consideración.

«¡Ojo fracturado, rodilla fracturada y tres dedos tan profundos que casi se rompen! Se necesita cirugía…», escribió en sus redes sociales.

Oliver Spedding se arrepintió de participar en películas XXX

A propósito del fallecimiento del ex futbolista, resurgió una reveladora entrevista que dio al podcast Anything Goes with James English.

En esa ocasión, Oliver Spedding le reveló al conductor que estaba arrepentido de haber participado en películas para adultos.

«Cuando estaba en el Crystal Palace, si me hubiese quedado con ellos, habría ganado más jugando al futbol», confesó.

Por si fuera poco, dijo que ser una estrella porno no era tan bueno como la gente pensaba.