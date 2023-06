Visiblemente enojada y consternada por la situación, la cantante dio la cara a sus miles de seguidores en una transmisión en vivo de Facebook en la que añadió: «Es muy lamentable cuando uno como artista tiene todo el deseo de ir a cantar a un lugar, muchas personas que no son serias, quizás nos vean como un símbolo de dinero, está perfecto, no hay ningún problema, pero que seamos utilizados es muy duro», comenzó.

La cantante se sintió utilizada

Pareciera que la promotora no sólo mintió al equipo de la cantante, sino también a los seguidores quienes lamentablemente podrían haber sido estafados al comprar boleto para el concierto: «Que no asuman unas responsabilidades es mucho más duro. Lo que se vivió en Perú fue sumamente lamentable, yo les tengo que decir que si usted no es un promotor serio, no nos llame», siguió contando.

Olga Tañón contó que fue vilmente engañada y que las cosas no estaban listas como se supone que deberían: «Darnos cuenta que no nos daban nuestro papel de salida, que no se habían pagado los impuestos de salida, ni a los proveedores, ni al que puso las luces y el sonido, se les había dado un adelanto, pero no se les había pagado», dijo.