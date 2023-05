Importante tienda ha decidido cerrar sus puertas.

Old Navy anuncia nuevo cierre en EEUU.

Emiten comunicado confirmando la noticia. Old Navy cierra tienda. Otra importante tienda ha decidido cerrar sus puertas a miles de clientes tal como ocurrió con el cierre masivo en Walmart, pero en esta ocasión se trata de uno de los establecimientos más visitados para comprar las mejores prendas y vestir siempre con lo último en tendencia. Una de las tiendas de ropa y accesorios más conocidas en EEUU ha anunciado que tendrá que cerrar una de sus sucursales después de haber pasado tres décadas dentro del negocio. Ante la noticia del inesperado cierre, sus clientes se han mostrado inconformes y devastados. La tienda Old Navy hace inesperado anuncio que afectará a miles Se trata de la tienda de ropa Old Navy, una de las más visitadas por los residentes de EEUU, misma que se ha visto en la necesidad de cerrar abruptamente su sucursal en el estado de California después de haber estado abierta y al servicio de sus consumidores por 30 años consecutivos. De acuerdo con los primeros reportes, el comercio tomó la inesperada y devastadora decisión para muchos, después de colocar su enfoque en sus nuevas necesidades, pero los clientes se han mostrado inconformes con la noticia. Archivado como: Old Navy cierra tienda.

Old Navy cerrará una de sus tiendas en EEUU A través del portal del medio británico de The Sun, fue que se dio a conocer que la tienda de Old Navy tomó la decisión de cerrar las puertas de su negocio ubicado en el centro de San Francisco, California. El día en que la tienda no volverá a abrir sus puertas será a partir del próximo 1 de junio, cuando expire el contrato de arrendamiento. El cierre de la tienda principal de California será en 801 Market Street y es una ubicación de 73,000 pies cuadrados que ha estado abierta desde la década de 1990. Mediante un comunicado fue que la noticia también fue confirmada, mismo que fue dado por Gap Inc. Archivado como: Old Navy cierra tienda.

Emiten comunicado donde confirman el cierre del establecimiento «Desde que nuestra tienda de Market Street abrió en la década de 1990, la forma en que aprovechamos las ubicaciones emblemáticas ha cambiado», señala el comunicado. Aunque según The Sun, Gap Inc tiene planes para el área de San Francisco en medio del cierre de Old Navy. «Hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestra tienda de Market Street cuando expire el contrato de arrendamiento, y ya estamos trabajando para identificar nuevas ubicaciones en el centro de San Francisco que atenderán mejor las necesidades del negocio y de nuestros clientes», mencionó el vocero. Archivado como: Old Navy cierra tienda.

«Old Navy siempre está evaluando su cartera de bienes raíces para garantizar una flota saludable de tiendas» «Gap Inc. tiene profundas raíces en San Francisco y está comprometida con la ciudad. Old Navy siempre está evaluando su cartera de bienes raíces para garantizar una flota saludable de tiendas que puedan brindar la mejor experiencia posible a nuestros clientes», añadió el vocero según The Sun. Gap Inc incluye marcas como Old Navy, Athleta, Gap y Banana Republic. Cabe mencionar que solo quedará una tienda abierta en San Francisco, misma que se encuentra en un espacio de oficinas que la empresa ya poseía para que sus clientes puedan acudir a consumir los productos hasta que se de un nuevo aviso sobre alguna nueva sucursal. Archivado como: Old Navy cierra tienda.

