Ola de frío ártico congela el este de EE. UU. y rompe récords de temperatura hasta en el sur

Ola de frío ártico en EEUU

Nieve sorprende a Georgia y Florida

Caos vial por bajas temperaturas

Una intensa ola de frío ártico golpea gran parte de Estados Unidos, dejando temperaturas históricamente bajas desde las Grandes Llanuras hasta el sureste del país.

Más de 190 millones de personas amanecieron el martes con valores entre 15 y 25 grados por debajo del promedio estacional, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno se debe a un marcado descenso en la corriente en chorro, que ha permitido el ingreso de aire polar procedente de Canadá, adelantando el invierno casi tres semanas.

El frío extremo ha generado acumulaciones de nieve en estados poco acostumbrados a este tipo de condiciones, como Georgia, Carolina del Sur y Alabama, donde se rompieron varios récords de temperatura.

Nieve inusual en el sur del país

Las zonas montañosas de Tennessee, Carolina del Norte y Georgia registraron fuertes nevadas durante el lunes y martes, complicando la movilidad y sorprendiendo a residentes y viajeros.

El cazador de tormentas Mike Boylan compartió imágenes de la nevada en Roan Mountain, mientras en Boone, Carolina del Norte, las carreteras quedaron parcialmente bloqueadas por la acumulación de hielo.

En Lancaster, Carolina del Sur, se reportó una capa de nieve que cubrió vehículos y techos, mientras que en Blairsville, Georgia, los copos se extendieron sobre los campos y colinas.

Incluso Atlanta fue testigo de ligeros copos durante la madrugada del martes, algo que no ocurría en esta fecha desde hace casi una década.