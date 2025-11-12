Ola de frío ártico congela el este de EE. UU. y rompe récords de temperatura hasta en el sur
Publicado el 12/11/2025 a las 17:36
- Ola de frío ártico en EEUU
- Nieve sorprende a Georgia y Florida
- Caos vial por bajas temperaturas
Una intensa ola de frío ártico golpea gran parte de Estados Unidos, dejando temperaturas históricamente bajas desde las Grandes Llanuras hasta el sureste del país.
Más de 190 millones de personas amanecieron el martes con valores entre 15 y 25 grados por debajo del promedio estacional, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
El fenómeno se debe a un marcado descenso en la corriente en chorro, que ha permitido el ingreso de aire polar procedente de Canadá, adelantando el invierno casi tres semanas.
El frío extremo ha generado acumulaciones de nieve en estados poco acostumbrados a este tipo de condiciones, como Georgia, Carolina del Sur y Alabama, donde se rompieron varios récords de temperatura.
Nieve inusual en el sur del país
Las zonas montañosas de Tennessee, Carolina del Norte y Georgia registraron fuertes nevadas durante el lunes y martes, complicando la movilidad y sorprendiendo a residentes y viajeros.
El cazador de tormentas Mike Boylan compartió imágenes de la nevada en Roan Mountain, mientras en Boone, Carolina del Norte, las carreteras quedaron parcialmente bloqueadas por la acumulación de hielo.
En Lancaster, Carolina del Sur, se reportó una capa de nieve que cubrió vehículos y techos, mientras que en Blairsville, Georgia, los copos se extendieron sobre los campos y colinas.
Incluso Atlanta fue testigo de ligeros copos durante la madrugada del martes, algo que no ocurría en esta fecha desde hace casi una década.
Ciudades del sur rompen récords
El frío no se limitó al norte del país: Orlando, Florida, registró 37 grados Fahrenheit, su mañana de noviembre más fría en nueve años.
En Tallahassee, las temperaturas descendieron por debajo del punto de congelación, superando incluso a las de Nueva York y Boston, que más tarde verían sus primeros copos de la temporada.
También Mobile (Alabama), Savannah (Georgia) y Tampa (Florida) alcanzaron mínimas récord, confirmando que la masa de aire ártico ha avanzado mucho más al sur de lo habitual.
Las alertas de frío extremo y heladas se extendieron desde Luisiana hasta Virginia, cubriendo gran parte del sureste estadounidense y la costa del Golfo.
Efecto lago y caos vial en el norte
Mientras el sur vive un inusual frío invernal, el efecto lago ha dejado intensas nevadas en el noreste y el medio oeste, particularmente en los alrededores del lago Erie y el lago Ontario.
El NWS de Cleveland advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de nieve súbitas y condiciones peligrosas para los conductores.
En la madrugada del lunes, las autopistas de Chicago y norte de Indiana quedaron prácticamente paralizadas por accidentes y vehículos varados.
El Departamento de Transporte de Indiana pidió a los ciudadanos no circular si no era estrictamente necesario debido a la baja visibilidad y el hielo en las carreteras.
Temperaturas extremas, pero de corta duración
Según el Centro de Pronóstico de FOX Weather, la sensación térmica en algunos puntos del Medio Oeste descendió hasta los -10 °C, especialmente en áreas interiores del noreste.
Se prevé que la acumulación más importante de nieve ocurra en el suroeste del condado de Ashtabula (Ohio) y en partes del oeste de Nueva York, donde podrían caer entre 5 y 8 pulgadas adicionales.
A pesar de la crudeza del fenómeno, los meteorólogos prevén que el descenso térmico será breve y que las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente a partir del miércoles.
El invierno meteorológico aún no ha comenzado oficialmente, pero esta ola ártica ha dejado claro que la temporada fría llegó antes de tiempo y con una fuerza pocas veces vista, señaló ‘Fox Weather‘.