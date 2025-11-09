Ola de aire ártico congela el este de EE. UU: temperaturas caen hasta los niveles más fríos del año
Publicado el 09/11/2025 a las 16:08
- Ola de aire ártico en EEUU
- Temperaturas bajo cero y heladas
- Preparativos ante el invierno anticipado
Durante el fin de semana, las temperaturas comenzaron a desplomarse en el Medio Oeste y el Noreste. En estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota, los termómetros marcaron entre -7 °C y -1 °C, mientras que la sensación térmica, de acuerdo con el sistema RealFeel® de AccuWeather, alcanzó hasta -12 °C.
El aire helado se extendió rápidamente hacia el sur, alcanzando el domingo a ciudades como Chicago, Detroit, Kansas City y Des Moines, donde las temperaturas diurnas no superaron los 4 °C.
El lunes, el frente frío continuará avanzando hacia el valle del Misisipi, el estado de Nueva York y los montes Apalaches, manteniendo las máximas por debajo de los 40 grados Fahrenheit, e incluso por debajo del punto de congelación en algunas zonas.
El meteorólogo de AccuWeather, Alex Duffus, advirtió sobre las consecuencias logísticas y energéticas del fenómeno: “Dado que las temperaturas descenderán muy por debajo del promedio histórico, las empresas deben prepararse para impactos en operaciones al aire libre, cadenas de suministro y sistemas de plomería o riego. La demanda de energía aumentará drásticamente”.
Preparativos ante el descenso extremo
Con el aire polar en camino, las autoridades recomiendan a las comunidades del este y sureste de Estados Unidos tomar medidas preventivas para mitigar los efectos del frío extremo.
Sellar corrientes de aire, aislar tuberías, drenar los grifos exteriores y revisar el funcionamiento de los sistemas de calefacción son pasos fundamentales para evitar daños durante los próximos días.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
“Preparar el hogar antes de que el frío se intensifique puede marcar la diferencia entre una semana difícil y una emergencia costosa”, destacó Duffus, quien instó a los residentes a actuar con anticipación.
Las bajas temperaturas también podrían representar un peligro para cultivos y ganado en estados agrícolas, especialmente en zonas que aún no habían registrado una helada significativa este otoño.
Florida y el sureste sentirán el golpe del aire polar
La noche del domingo y la del lunes, las mínimas continuarán descendiendo sobre el valle del Misisipi y los estados del sureste.
Los meteorólogos pronostican que algunas áreas del noroeste de Florida podrían experimentar temperaturas cercanas a los 30 °F (aproximadamente -1 °C).
“Las mínimas generalizadas en los 20 grados Fahrenheit se extenderán hasta el interior del sureste de Estados Unidos para el martes por la mañana”, confirmó Duffus.
Ciudades tradicionalmente cálidas como Jacksonville podrían amanecer con temperaturas cercanas al punto de congelación, entre 20 y 25 grados por debajo del promedio para esta época del año. No se registraban valores tan bajos desde finales de febrero de 2025.
Ligera recuperación tras intensas temperaturas
A pesar de que se espera una ligera recuperación térmica a mediados de semana, las condiciones frías persistirán hacia el fin de semana.
Los expertos prevén nuevas oleadas de aire polar a principios de diciembre, lo que sugiere un inicio de invierno más severo de lo habitual.
La llegada anticipada del frío extremo no solo desafía a millones de personas en el país, sino que también pone a prueba la capacidad energética e infraestructura del sureste y el medio oeste ante el invierno que apenas comienza, apuntó ‘AccuWeather‘.