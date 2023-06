Las condiciones extremadamente calurosas y secas pronosticadas en gran parte del oeste hasta el 4 de julio aumentan las preocupaciones sobre los incendios forestales y los peligros de los fuegos artificiales, señaló la agencia The Associated Press (AP), en recientes declaraciones. Al momento, las autoridades están buscando alternativas para el festejo.

A punto de dar inicio a la celebración por el Día de la Independencia, autoridades de diversos estados de Estados Unidos se están planteando la situación debido al cambio climático que se registró y pusieron en una balanza lo que podría ocurrir, debido a las altas temperaturas que no dieron descanso.

Por ello, creen que los fuegos artificiales podrían ser un gran problema para el estado, ya que podría provocar incendios forestales que dañen al área. Al momento, las autoridades no han presentado un plan para la situación, pero las condiciones meteorológicas no mejoraron en los últimos días, por lo que podrían dar indicaciones este fin de semana sobre los festejos que se acercan.

Por ejemplo, en el caso de Salt Lake City, los funcionarios están reemplazando su tradicional espectáculo explosivo con un espectáculo de luces con drones, ante el caluroso clima que se registró en los últimos días, señaló The Associated Press. Los fuegos artificiales son uno de los momentos más esperados de los pobladores, quienes se reúnen para verlos año con año y parece ser, este será la excepción.

Utah ola calor afectaciones: ¿Se esperan drones en más partes de EEUU?

Utah no es el único estado en registrar severos problemas debido a su caluroso clima, sino que los riesgos de incendios forestales están aumentando con temperaturas de tres dígitos pronosticadas este fin de semana: hasta 115 grados Fahrenheit (46 Celsius) en Phoenix, informó The Associated Press.

Un espectáculo de luces láser reemplaza nuevamente a las explosiones convencionales en Flagstaff, Arizona. Y en el lago Tahoe, a caballo entre California y Nevada, las comunidades de la costa norte celebrarán con un espectáculo de drones que implementaron el pasado 4 de julio debido a los persistentes riesgos de sequía e incendios forestales, informó AP. Archivado como: Utah ola calor afectaciones