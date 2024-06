El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó de altas temperaturas en Georgia para este fin de semana.

La sensación térmica en gran parte del estado se percibirá como 100ºF, según el NWS.

Esta es la primera ola de calor del año en Georgia.

El NWS recomendó mantenerse hidratado y buscar sombra o aire acondicionado.

We have a new way to measure risk of extreme heat called «NWS HeatRisk». What is it telling us? The risk of unusually hot temperatures and heat illness is becoming increasingly likely this weekend!🥵

More info and forecasts at https://t.co/WfluRpc3JK & https://t.co/bwJwNUlgSN pic.twitter.com/QPFBAnBqbC

