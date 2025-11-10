Ola ártica pondrá en jaque a 170 millones con temperaturas bajo cero desde el noreste hasta Florida
Publicado el 10/11/2025 a las 17:04
- Ola ártica hasta Florida
- Sureste de EE.UU. romperá récords
- Temperaturas bajo cero se registran
Estados Unidos se prepara para enfrentar una ola de frío extrema que afectará a más de 170 millones de personas en 35 estados, desde las Grandes Llanuras hasta el sur de Florida, con temperaturas que caerán hasta niveles récord durante la próxima semana.
El fenómeno, que marca la llegada anticipada del invierno, provocará un descenso generalizado de entre 15 y 25 grados por debajo del promedio estacional, según el Centro de Pronóstico de FOX.
Incluso Tallahassee, la capital de Florida, podría registrar su primera helada antes que Nueva York, una situación inusual que evidencia la magnitud del frente frío.
El aire gélido será impulsado por una masa de baja presión proveniente de Canadá, que avanzará hacia el sur del país desde el fin de semana, extendiendo su influencia hasta el Golfo de México.
Frío histórico en el sureste de Estados Unidos
El frente polar se desplazará por la región de los Grandes Lagos y el Medio Oeste antes de alcanzar los estados del sur, provocando un cambio meteorológico drástico entre el domingo y el lunes.
Las temperaturas nocturnas descenderán del punto de congelación para millones de residentes, especialmente en Dakota del Norte, Nebraska, Iowa y Minnesota, donde la sensación térmica podría caer hasta los -10 °C.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
El pronóstico también prevé que los Grandes Lagos reciban más de un pie de nieve, marcando uno de los primeros eventos invernales importantes de la temporada.
En total, más de 100 millones de personas entre Boston y Tampa experimentarán el aire más frío del año.
El sur profundo también sentirá el impacto
La ola polar no se limitará a las zonas del norte. Ciudades del sur como Atlanta y Birmingham enfrentarán temperaturas cercanas a los 30 °F (-1 °C), acompañadas por ráfagas de viento de hasta 35 mph que harán que la sensación térmica sea aún más baja.
En el centro y sur de Florida, las temperaturas caerán drásticamente. Orlando y Tampa, que el domingo registrarán máximas de 80 °F, podrían amanecer el martes con valores cercanos a los 40 °F.
Según los meteorólogos, el descenso térmico será tan pronunciado que algunos puntos del sureste de Florida podrían romper récords de bajas temperaturas centenarias hacia mitad de semana.
El potencial de heladas y congelación se extenderá por Georgia, Alabama, Mississippi y el norte de Florida, afectando cultivos y zonas residenciales poco acostumbradas a este tipo de clima.
Una semana de temperaturas inusualmente frías
Los expertos advierten que el aire ártico persistirá durante varios días, manteniendo las temperaturas bajas hasta finales de la próxima semana.
“Estamos ante una irrupción de aire polar que podría ser la más intensa del año”, indicó el Centro de Pronóstico de FOX.
Las autoridades recomiendan a la población resguardar plantas, mascotas y tuberías, además de limitar las actividades al aire libre.
Con la llegada temprana de este invierno anticipado, millones de estadounidenses deberán preparar abrigos, guantes y calefactores para una semana que romperá récords de frío en buena parte del país, detalló ‘Fox Weather‘.