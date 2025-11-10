Ola ártica pondrá en jaque a 170 millones con temperaturas bajo cero desde el noreste hasta Florida

Ola ártica hasta Florida

Sureste de EE.UU. romperá récords

Temperaturas bajo cero se registran

Estados Unidos se prepara para enfrentar una ola de frío extrema que afectará a más de 170 millones de personas en 35 estados, desde las Grandes Llanuras hasta el sur de Florida, con temperaturas que caerán hasta niveles récord durante la próxima semana.

El fenómeno, que marca la llegada anticipada del invierno, provocará un descenso generalizado de entre 15 y 25 grados por debajo del promedio estacional, según el Centro de Pronóstico de FOX.

Incluso Tallahassee, la capital de Florida, podría registrar su primera helada antes que Nueva York, una situación inusual que evidencia la magnitud del frente frío.

El aire gélido será impulsado por una masa de baja presión proveniente de Canadá, que avanzará hacia el sur del país desde el fin de semana, extendiendo su influencia hasta el Golfo de México.

Frío histórico en el sureste de Estados Unidos

El frente polar se desplazará por la región de los Grandes Lagos y el Medio Oeste antes de alcanzar los estados del sur, provocando un cambio meteorológico drástico entre el domingo y el lunes.

Las temperaturas nocturnas descenderán del punto de congelación para millones de residentes, especialmente en Dakota del Norte, Nebraska, Iowa y Minnesota, donde la sensación térmica podría caer hasta los -10 °C.

El pronóstico también prevé que los Grandes Lagos reciban más de un pie de nieve, marcando uno de los primeros eventos invernales importantes de la temporada.

En total, más de 100 millones de personas entre Boston y Tampa experimentarán el aire más frío del año.