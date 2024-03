Oka Giner protagoniza «Marea de Pasiones»: Una telenovela que cautivará a todos

Escenas complicadas

Al abordar los desafíos de las escenas más íntimas, Giner compartió sus pensamientos con sinceridad.

«La primera vez pensé en mis inseguridades que cuando me vieran me iban a criticar».

«Cuando vi el desnudo en pantalla dije qué bonita soy, un cuerpo de mujer con mis defectos hay que aceptarlo; ahí me agarré mucho amor a mí misma.».

«Luego viene un hombre maravilloso que me cuida, que me entiende, que me admira como actriz y eso me ha dado mucha seguridad», hablando de su pareja.