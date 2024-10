Ohani Noa acusa a Jennifer López de bloquearle oportunidades laborales y aclara controversias sobre fiestas

«Yo no acuso a nadie. Yo no estuve en esas fiestas», declaró Noa enfáticamente, aludiendo a las preguntas constantes que recibe por parte del público.

«Me acusaron de tener videos sexuales que no existían. Eran grabaciones de nuestra luna de miel en Cuba, no tenían nada que ver con sexo», aclaró.

«Ha llamado a diferentes compañías para que no me den trabajo, para que me despidan», denunció.

«Que diga la verdad. ¿Por qué me ha llevado a la corte tantas veces y ha creado mentiras sobre mí? ¿Por qué me bloquea oportunidades si yo no le he hecho nada?», cuestionó con un tono de indignación.

Aunque Noa insiste en que su intención no es atacar a López, la entrevista dejó entrever años de resentimiento acumulado por las acusaciones y los problemas legales que ha enfrentado.

FUENTE: Instagram Despierta América.