LE OFRECEN MILLONARIA CANTIDAD A CLARA CHÍA PARA QUE DÉ GOLPE A SHAKIRA. La novia de Piqué tiene la oportunidad de 'vengarse' de la colombiana.

Clara Chía recibe oferta millonaria

¿La española contará los secretos de su novio Piqué y de Shakira?

¿Shakira estaría temblando por lo que la chica pueda contar?

El público seguidor de Shakira y Piqué está dividido en sus opiniones sobre Clara Chía y es que cuando muchos la ven como la responsable de la ruptura de la pareja, lo cierto es que otros la defienden asegurando que ella no tuvo nada que ver y que no merece el escarnio y las críticas en las que vive desde que se supo que era la novia del catalán.

Ahora, según varios medios de comunicación como ‘X de Catalunya’ e ‘Infobae’, trascendió la millonaria oferta que se le ha hecho a Clara Chía con el objetivo de que ofrezca una entrevista exclusiva y rompa el silencio de su relación con Piqué y su punto de vista sobre todo lo que Shakira ha generado en torno a la separación.

Clara Chía estaría recibiendo millonaria oferta

Clara Chía es relacionista pública y trabaja actualmente en la empresa ‘Kosmos’ de Piqué, y en un principio se dijo que ella habría sido la causante de la ruptura del ex futbolista con Shakira, y que además la joven española habría engañado a su novio por el deportista y hasta le habría quitado su puesto de trabajo en la compañía del ojiazul.

También se llegó a especular que Clara Chía se paseaba en la casa de Shakira cuando ella no estaba y que incluso utilizaba ciertos productos personales de la colombiana, aspectos que sin duda han perjudicado su imagen pese a no estar confirmados y es que la rubia de 22 años no ha roto el silencio sobre todo lo que ocurre en su vida desde que es novia de Piqué.