La recompensa se publica por la captura de ‘Los Chapitos’

La oferta de recompensa por el paradero de los colaboradores de ‘El Chapo’ Guzmán ha ido en aumento, pues de acuerdo con el Departamento de Estado en EE.UU, la recompensa subió de USD 5 millones, lo cuál ahora se reporta, que ha aumentado el doble, es decir a 10 millones.

Infobae ha dado a conocer que, por otra parte, no solamente se ha duplicado la recompensa para dar con el paradero de ‘Los Chapitos’, si no que el formato de las dichas también ha sido modificada con otros colores, además de que ahora solamente aparecen las insignias del Departamento de Justicia y de Estado y ya no las de la DEA.