¡Ataque a la seguridad social! Gobierno de Trump quiere reducir visitas a oficinas del SSA

El gobierno de Trumo quiere reducir 15 millones de visitas a oficinas del Seguro Social.

Críticos temen que millones enfrenten barreras para acceder a beneficios.

La agencia impulsa atención digital ante escasez de personal.

La Administración del Seguro Social anunció un plan para disminuir significativamente las visitas presenciales en sus oficinas locales.

La senadora Elizabeth Warren criticó la medida, argumentó que se complicará el acceso a beneficios esenciales para millones de personas, especialmente adultos mayores y trabajadores dependientes del programa.

La agencia sostiene que el cambio responde a la necesidad de reorganizar recursos y fortalecer herramientas digitales ante la reducción de personal.

Cambios propuestos en las oficinas del Seguro Social

Según documentos internos citados en informes recientes, la SSA aspira a reducir a la mitad las visitas presenciales en el año fiscal 2026.

Más de 31 millones acudieron a oficinas locales el año anterior, pero la agencia busca migrar gran parte de ese volumen a plataformas en línea, llamadas telefónicas y asistencia remota.

El comisionado Frank Bisignano promueve este modelo, afirmando que no se eliminarán oficinas locales, pero sí se reorganizará el enfoque tradicional donde más de 1,250 oficinas operaban como unidades independientes, según Nextgov.

La visión ahora es un sistema centralizado que delegue tareas complejas a equipos especializados y reserve la atención presencial para casos urgentes o altamente técnicos.

La falta de personal presiona este cambio. En los últimos años, el número de trabajadores en oficinas locales ha disminuido en casi 2,000 personas.

Además, la reasignación de 1,000 empleados a la línea telefónica nacional busca cubrir la demanda creciente de atención remota.