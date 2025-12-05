¡Ataque a la seguridad social! Gobierno de Trump quiere reducir visitas a oficinas del SSA
Publicado el 12/05/2025 a las 14:56
- El gobierno de Trumo quiere reducir 15 millones de visitas a oficinas del Seguro Social.
- Críticos temen que millones enfrenten barreras para acceder a beneficios.
- La agencia impulsa atención digital ante escasez de personal.
La Administración del Seguro Social anunció un plan para disminuir significativamente las visitas presenciales en sus oficinas locales.
La senadora Elizabeth Warren criticó la medida, argumentó que se complicará el acceso a beneficios esenciales para millones de personas, especialmente adultos mayores y trabajadores dependientes del programa.
La agencia sostiene que el cambio responde a la necesidad de reorganizar recursos y fortalecer herramientas digitales ante la reducción de personal.
Cambios propuestos en las oficinas del Seguro Social
Según documentos internos citados en informes recientes, la SSA aspira a reducir a la mitad las visitas presenciales en el año fiscal 2026.
Más de 31 millones acudieron a oficinas locales el año anterior, pero la agencia busca migrar gran parte de ese volumen a plataformas en línea, llamadas telefónicas y asistencia remota.
El comisionado Frank Bisignano promueve este modelo, afirmando que no se eliminarán oficinas locales, pero sí se reorganizará el enfoque tradicional donde más de 1,250 oficinas operaban como unidades independientes, según Nextgov.
La visión ahora es un sistema centralizado que delegue tareas complejas a equipos especializados y reserve la atención presencial para casos urgentes o altamente técnicos.
La falta de personal presiona este cambio. En los últimos años, el número de trabajadores en oficinas locales ha disminuido en casi 2,000 personas.
Además, la reasignación de 1,000 empleados a la línea telefónica nacional busca cubrir la demanda creciente de atención remota.
¿Cómo afecta la transición a los servicios del Seguro Social?
Mover los servicios del Seguro Social a plataformas digitales puede ser eficiente, pero implica retos para comunidades vulnerables.
Adultos mayores, personas con discapacidades y miembros de la comunidad latina suelen depender de asistencia presencial para trámites, apelaciones o solicitudes de beneficios.
Para inmigrantes o trabajadores con barreras tecnológicas, la reducción de visitas podría dificultar completar procesos correctamente.
Organizaciones legales señalan que muchos clientes no tienen acceso estable a computadoras, o enfrentan limitaciones cognitivas que impiden usar sistemas digitales sin acompañamiento.
Reacciones y preocupaciones de autoridades
En X, Warren escribió que esta medida “dificultará aún más que los estadounidenses obtengan los beneficios que se han ganado”. También advirtió que seguirá luchando para proteger el acceso al programa.
This sure sounds like another way to make it even harder for Americans to get the benefits they’ve earned.
I will not stop fighting to protect Social Security. pic.twitter.com/TGtXARd25V
— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 1, 2025
Por otro lado, expertos legales han reconocido que la digitalización es positiva, pero reiteran que deben mantenerse opciones presenciales para quienes no pueden usar servicios en línea.
Qué sigue
Durante el año fiscal 2026, la SSA continuará ampliando servicios digitales y evaluará el impacto en usuarios con mayores necesidades de asistencia presencial.
Legisladores y organizaciones comunitarias seguirán presionando para que la atención no excluya a ninguna población.