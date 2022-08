Johnson, quien registró primeros planos de los restos humanos encontrados en el accidente, testificó que no se arrepentía de haber tomado las fotografías y aclaró que él no sabía que la estrella de la NBA iba a bordo del helicóptero y que se encontraba entre la víctimas mortales.

COMIENZA EL JUICIO SOBRE LAS FOTOS DE KOBE BRYANT. Frente a la corte, el oficial de Los Ángeles dijo que no se arrepentía de haber tomado las docenas de fotos de la escena del fatal accidente en el que fue encontrado Kobe Bryan muerto, una de sus hijas y otras siete víctimas.

En contraparte, la parte demandante presentó una grabación de Versales en la que decía que “todos nosotros en el puesto de mando, incluyéndome a mí, no solicitamos fotografías”. Los abogados de Bryant argumentaron que los oficiales en realidad habían tomado “fotos como recuerdos”.

El oficial detalló que cerca de un tercio de las fotos que hizo eran primeros planos de partes del cuerpo . También dijo que las había tomado a instancias del oficial Raúl Versales, quien estaba en el puesto de mando que instalaron para atender la situación, apuntó el New York Post .

No sabía que era Kobe Bryant

Además, hizo primeros planos del cuerpo de una niña con cabello negro largo y de piel negra, contó en la corte. Se presumen que era Gianna Bryant. Según el testimonio, posteriormente, el oficial envió las imágenes al capitán Brian Johnson y a otro bombero uniformado que pensó que era un capitán.

“¿Se te ocurrió alguna vez que no es apropiado tener primeros planos de restos humanos en tu teléfono celular personal?”, le preguntó el abogado de Vanessa, Eric Tuttle. “No, señor”, respondió Johnson y volvió a decir que no lo hubiera hecho de una forma difetente. En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Jennifer Mira Hashmall preguntó: “Cuando tomaste las fotos, ¿sabías que era Kobe Bryant quien estaba en el aire?”, a lo que contestó: “no, señora”. Oficial no se arrepiente de haber tomado las fotos de Kobe Bryant muerto.