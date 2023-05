“Un oficial de policía encargado de proteger una escuela privada para niñas en el noroeste de Pakistán abrió fuego el martes contra un autobús escolar que transportaba a maestros y estudiantes, matando a una niña de 8 años e hiriendo a otras cinco”, dijeron las autoridades e informó la agencia The Associated Press.

Después de los hechos, resaltaron que las autoridades se encuentran investigando los sucesos que acontecieron en las últimas horas y aún no dieron a conocer las identidades de las personas involucradas. En Pakistán, la violencia armada sigue creciendo y en varias ocasiones se tomaron medidas para considerar.

¿Qué ocurrió el tiroteo?

El tiroteo ocurrió en el valle de Swat en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El oficial superior de policía Nasir Satti declaró que el oficial Alam Khan fue arrestado de inmediato. Al igual, declararon que el tiroteo no fue un ataque militante, informó la agencia The Associated Press.

La situación de ataques por parte de fuerzas rebeldes, sigue creciendo en Pakistán. Por ello, se encuentran reforzando la seguridad en colegios y lugares donde transiten menores y mujeres, para evitar tragedias como la que sucedió. A través de redes sociales, se dieron a conocer las imágenes del incidente.