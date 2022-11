Llegó la temporada de ofertas

¡YA LLEGÓ LA TEMPORADA DE OFERTAS! Este año, el Black Friday comienza antes de lo previsto en Walmart y es que la cadena de tiendas ya tiene todo listo para lanzar los primeros productos en descuento tan pronto como este lunes, 7 de noviembre de 2022.

Si bien es cierto que el Black Friday es el próximo viernes, 25 de noviembre, desde hace varios años las tiendas han decidido ofrecerles a sus clientes más tiempo para disfrutar de las ofertas. Es por esto que las promociones de Viernes Negro ahora suelen comenzar un poco antes, tal es el caso de Walmart, donde puede encontrar productos a excelente precio JUSTO AHORA.

Walmart había anunciado que lanzaría sus primeras ofertas del Black Friday Deals for Days este 7 de noviembre a las 7 p.m. ET en sus plataformas digitales y agregó que estarían disponibles en las tiendas unos días después, desde el 9 de noviembre a las 6 a.m. (hora local).

Lo que tienes que saber

Además, la empresa también dijo que los miembros de Walmart+ tendrían acceso anticipado a las ofertas en línea desde las 12:00 p.m. Sin embargo, la minorista no aguantó más la espera y ya se pueden ver en vivo en su sitio web algunas ofertas anticipadas.