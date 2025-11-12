Ofertas de Walmart Black Friday ¿Cuándo y cómo obtener acceso online anticipado?

El primer evento del Black Friday comienza el 14 de noviembre.

Walmart ofrecerá hasta 60% de descuento en miles de productos.

Los miembros de Walmart+ obtendrán acceso anticipado en línea.

Walmart anunció su esperado calendario de ofertas Black Friday de Walmart y Cyber Monday 2025, con miles de descuentos en productos para el hogar, electrónica, juguetes y ropa.

La cadena busca atraer a millones de compradores con rebajas de hasta el 60% y beneficios exclusivos para sus miembros en Estados Unidos.

Fechas clave del Black Friday de Walmart

El primer evento del Black Friday se desarrollará del 14 al 16 de noviembre, tanto en tiendas como en línea.

Los miembros de Walmart+ tendrán acceso anticipado desde el 13 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este).

El segundo evento se realizará del 25 al 30 de noviembre, con ventas online del 25 al 27 y promociones también en tiendas del 28 al 30.

Finalmente, el Cyber Monday se llevará a cabo el 1 de diciembre, con acceso exclusivo para miembros el 30 de noviembre.

Según la compañía, esta temporada marca el regreso de su mayor selección de regalos con miles de artículos por menos de 20 dólares.