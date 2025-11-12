Ofertas de Walmart Black Friday ¿Cuándo y cómo obtener acceso online anticipado?
Publicado el 12/11/2025 a las 10:24
- El primer evento del Black Friday comienza el 14 de noviembre.
- Walmart ofrecerá hasta 60% de descuento en miles de productos.
- Los miembros de Walmart+ obtendrán acceso anticipado en línea.
Walmart anunció su esperado calendario de ofertas Black Friday de Walmart y Cyber Monday 2025, con miles de descuentos en productos para el hogar, electrónica, juguetes y ropa.
La cadena busca atraer a millones de compradores con rebajas de hasta el 60% y beneficios exclusivos para sus miembros en Estados Unidos.
Fechas clave del Black Friday de Walmart
El primer evento del Black Friday se desarrollará del 14 al 16 de noviembre, tanto en tiendas como en línea.
- Los miembros de Walmart+ tendrán acceso anticipado desde el 13 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este).
El segundo evento se realizará del 25 al 30 de noviembre, con ventas online del 25 al 27 y promociones también en tiendas del 28 al 30.
- Finalmente, el Cyber Monday se llevará a cabo el 1 de diciembre, con acceso exclusivo para miembros el 30 de noviembre.
Según la compañía, esta temporada marca el regreso de su mayor selección de regalos con miles de artículos por menos de 20 dólares.
Descuentos navideños online y conveniencia para el comprador
Walmart no solo apuesta por las rebajas, sino también por la comodidad.
- Los clientes pueden comprar desde casa y recibir sus pedidos con envío gratuito en dos días, entrega exprés en 30 minutos o recogida en tienda.
- Las ofertas Black Friday de Walmart incluyen descuentos en marcas populares de tecnología, electrodomésticos, belleza y artículos para el hogar.
Los descuentos navideños online se presentan como una alternativa práctica para familias hispanas que buscan ahorrar y evitar las multitudes en tiendas físicas.
Impacto en la comunidad latina
El Black Friday es una tradición adoptada con entusiasmo por la comunidad latina en Estados Unidos.
Muchos aprovechan las ofertas Black Friday de Walmart para adelantar las compras navideñas, equipar el hogar o enviar regalos a familiares en sus países de origen.
Los descuentos navideños online facilitan las compras desde el celular y reducen gastos de transporte o largas esperas en tiendas.
Además, Walmart ha mejorado su interfaz digital con versiones en español, lo que permite a los usuarios latinos navegar y comprar con mayor facilidad.
Qué sigue para la temporada de compras
El Cyber Monday, programado para el 1 de diciembre, cerrará la temporada de rebajas con miles de ofertas exclusivas online.
Walmart busca mantener su posición de liderazgo frente a competidores como Amazon y Target, fortaleciendo su reputación como la tienda de los precios más bajos.
Para las familias hispanas, estas ofertas Black Friday de Walmart representan una oportunidad clave para ahorrar y planificar las fiestas con anticipación, aprovechando los mejores precios sin salir de casa.