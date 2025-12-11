Cómo elegir entre autos nuevos y usados ¿Dónde encontrar las mejores ofertas?

Los precios de autos bajan en 2025.

Crédito y forma de pago determinan qué conviene más.

Amazon y Ford facilitan la compra digital de autos certificados.

Con la caída de precios en autos nuevos y usados, miles de hispanos evalúan si este es el momento ideal para comprar vehículo.

La decisión depende del presupuesto, del crédito y de cómo planeas usar el auto.

El mercado muestra mayores descuentos, mejores financiaciones y alternativas digitales que facilitan la compra. Entender los factores clave puede ayudarte a obtener una oferta real sin comprometer tus finanzas.

Ofertas de autos nuevos y usados: así está el mercado

Según Edmunds, el precio promedio de autos nuevos bajó a $47,616, mientras que los usados se redujeron a $27,277. Los compradores obtienen un descuento promedio de $1,819 respecto al precio sugerido.

Las tasas más bajas influyen indirectamente en el financiamiento, creando un escenario ideal para buscar ofertas de autos nuevos y usados.

Autos nuevos: ventajas si tienes crédito sólido

Tasa promedio: 6.73%

Pago mensual promedio: $745

Préstamos de hasta $41,720

Incluyen garantía completa, mantenimiento inicial y programas con tasa 0% en ciertos modelos. El puntaje crediticio promedio es 756.