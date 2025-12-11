Buscar
Inicio » Dinero » Cómo elegir entre autos nuevos y usados ¿Dónde encontrar las mejores ofertas?

Cómo elegir entre autos nuevos y usados ¿Dónde encontrar las mejores ofertas?

Las ofertas de autos nuevos y usados muestran rebajas importantes y permiten acceder a mejores valores según crédito y presupuesto.
Por 
2025-12-11T15:37:54+00:00
FOTO: Shutterstock

Publicado el 12/11/2025 a las 10:37

  • Los precios de autos bajan en 2025.
  • Crédito y forma de pago determinan qué conviene más.
  • Amazon y Ford facilitan la compra digital de autos certificados.

Con la caída de precios en autos nuevos y usados, miles de hispanos evalúan si este es el momento ideal para comprar vehículo.

La decisión depende del presupuesto, del crédito y de cómo planeas usar el auto.

El mercado muestra mayores descuentos, mejores financiaciones y alternativas digitales que facilitan la compra. Entender los factores clave puede ayudarte a obtener una oferta real sin comprometer tus finanzas.

Ofertas de autos nuevos y usados: así está el mercado

Según Edmunds, el precio promedio de autos nuevos bajó a $47,616, mientras que los usados se redujeron a $27,277. Los compradores obtienen un descuento promedio de $1,819 respecto al precio sugerido.

Las tasas más bajas influyen indirectamente en el financiamiento, creando un escenario ideal para buscar ofertas de autos nuevos y usados.

Autos nuevos: ventajas si tienes crédito sólido

  • Tasa promedio: 6.73%
  • Pago mensual promedio: $745
  • Préstamos de hasta $41,720

Incluyen garantía completa, mantenimiento inicial y programas con tasa 0% en ciertos modelos. El puntaje crediticio promedio es 756.

Autos usados: más accesibles y con mejores precios de autos

  • Pago mensual promedio: $521
  • Préstamos de $26,144
  • Tasa promedio: 11.87%

Los compradores pueden pagar en efectivo, evitar deuda y esquivar la depreciación del 30% en autos nuevos. Los autos certificados (CPO) ofrecen inspecciones y garantía.

Encuentra las mejores ofertas para  comprar tu auto

Edmunds Car Search
Compara autos nuevos y usados y descubre precios reales en tu zona.


Buscar autos

AutoQuote Guide
Cotiza opciones de seguro para tu auto y ahorra hoy.


Ver opciones de seguro

La alianza Ford–Amazon como una opción

Desde Amazon Autos, los consumidores pueden:

  • Buscar modelos
  • Comparar precios
  • Solicitar financiamiento
  • Avanzar papeleo

La opción está disponible en Los Ángeles, Seattle y Dallas, con más ciudades por venir.

Impacto para compradores hispanos

Elegir entre nuevo o usado afecta tu deuda, tu pago mensual y tu estabilidad financiera.

Los mejores precios de autos permiten que más familias accedan a vehículos confiables sin comprometer su presupuesto.

Qué sigue

Expertos prevén un mercado estable en 2025–2026, con precios moderados y más opciones digitales.

Para los hispanos, la clave será evaluar crédito, ahorro disponible y tiempo de uso del vehículo.

