Cómo elegir entre autos nuevos y usados ¿Dónde encontrar las mejores ofertas?
Publicado el 12/11/2025 a las 10:37
- Los precios de autos bajan en 2025.
- Crédito y forma de pago determinan qué conviene más.
- Amazon y Ford facilitan la compra digital de autos certificados.
Con la caída de precios en autos nuevos y usados, miles de hispanos evalúan si este es el momento ideal para comprar vehículo.
La decisión depende del presupuesto, del crédito y de cómo planeas usar el auto.
El mercado muestra mayores descuentos, mejores financiaciones y alternativas digitales que facilitan la compra. Entender los factores clave puede ayudarte a obtener una oferta real sin comprometer tus finanzas.
Ofertas de autos nuevos y usados: así está el mercado
Según Edmunds, el precio promedio de autos nuevos bajó a $47,616, mientras que los usados se redujeron a $27,277. Los compradores obtienen un descuento promedio de $1,819 respecto al precio sugerido.
Las tasas más bajas influyen indirectamente en el financiamiento, creando un escenario ideal para buscar ofertas de autos nuevos y usados.
Autos nuevos: ventajas si tienes crédito sólido
- Tasa promedio: 6.73%
- Pago mensual promedio: $745
- Préstamos de hasta $41,720
Incluyen garantía completa, mantenimiento inicial y programas con tasa 0% en ciertos modelos. El puntaje crediticio promedio es 756.
Autos usados: más accesibles y con mejores precios de autos
- Pago mensual promedio: $521
- Préstamos de $26,144
- Tasa promedio: 11.87%
Los compradores pueden pagar en efectivo, evitar deuda y esquivar la depreciación del 30% en autos nuevos. Los autos certificados (CPO) ofrecen inspecciones y garantía.
La alianza Ford–Amazon como una opción
Desde Amazon Autos, los consumidores pueden:
- Buscar modelos
- Comparar precios
- Solicitar financiamiento
- Avanzar papeleo
La opción está disponible en Los Ángeles, Seattle y Dallas, con más ciudades por venir.
Impacto para compradores hispanos
Elegir entre nuevo o usado afecta tu deuda, tu pago mensual y tu estabilidad financiera.
Los mejores precios de autos permiten que más familias accedan a vehículos confiables sin comprometer su presupuesto.
Qué sigue
Expertos prevén un mercado estable en 2025–2026, con precios moderados y más opciones digitales.
Para los hispanos, la clave será evaluar crédito, ahorro disponible y tiempo de uso del vehículo.