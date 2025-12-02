DHS anuncia campaña de Cyber Monday con vuelo gratis y $1,000 para inmigrantes ilegales
Publicado el 12/01/2025 a las 20:48
- Oferta migratoria por autodeportación
- Incentivo federal de 1000 dólares
- Aplicación CBP Home destacada
Segun DHS, El Departamento de Seguridad Nacional presentó una promoción dirigida a inmigrantes ilegales, ofreciendo vuelos gratuitos y mil dólares por autodeportarse mediante la aplicación móvil oficial CBP Home.
La campaña aparece durante el Cyber Monday y utiliza un tono inusual, combinando elementos festivos con mensajes migratorios, buscando incentivar retornos voluntarios de quienes permanecen irregularmente.
El anuncio fue publicado públicamente mediante un video con estética noventera, donde un narrador explica los pasos para utilizar la aplicación y acceder al beneficio ofrecido.
El mensaje menciona que la oferta permite organizar salidas rápidas, eliminar multas existentes y otorgar un incentivo económico para facilitar el regreso a los países de origen.
Video promocional recrea estética noventera
The CBP Home App is offering illegal aliens the best Cyber Monday deal of the season.
Fly home for FREE and receive a $1,000 exit gift.https://t.co/YGo3uuO3hc pic.twitter.com/bxZpJuDRZK
— Homeland Security (@DHSgov) December 1, 2025
El comercial del DHS muestra gráficos llamativos, música festiva y escenas de decoraciones navideñas mezcladas con imágenes de deportaciones, contrastando celebración con decisiones migratorias serias.
El narrador formula preguntas directas a inmigrantes ilegales interesados en un “regalo perfecto”, sugiriendo que el programa podría representar una oportunidad atractiva durante la temporada festiva.
El video señala que basta con descargar CBP Home, completar datos personales y permitir que las autoridades organicen sin costo el viaje de retorno correspondiente.
Imágenes finales destacan la frase invitando a unirse a millones que ya abandonaron el país, reforzando el mensaje de retorno voluntario antes de las fiestas decembrinas.
Oferta de autodeportación incluye incentivo económico
El DHS afirmó que quienes acepten la oferta recibirán un depósito de mil dólares tras llegar a su país, funcionando como un bono de salida autorizado oficialmente.
El comunicado oficial describe la iniciativa como una oportunidad histórica, permitiendo viajar sin costos, perdonar multas por permanencia irregular y obtener un incentivo económico adicional oficialmente establecido.
El programa está dirigido a personas sin estatus legal en Estados Unidos que deseen regresar a su país o desplazarse a otro donde tengan residencia.
La agencia resalta que el proceso es sencillo, completamente gestionado a través de la aplicación móvil y diseñado para facilitar una salida voluntaria ordenada mediante mecanismos oficiales.
DHS detalla beneficios y advertencias legales
El organismo advierte que quienes opten por no acogerse a la iniciativa podrían enfrentar multas significativas, arrestos migratorios y expulsión formal del país sin posibilidad de regreso.
El mensaje oficial señala que la autodeportación voluntaria permitiría conservar la opción futura de ingresar legalmente, siempre cumpliendo procedimientos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses.
La publicación recalca que ignorar los avisos podría resultar en sanciones permanentes que bloquearían para siempre cualquier esperanza de obtener entrada regular al territorio.
La campaña enfatiza que la decisión inmediata puede proteger oportunidades futuras, insistiendo en que abandonar el país ahora podría ser beneficioso para evitar consecuencias mayores.
Oferta de autodeportación destaca urgencia del retorno
El DHS menciona que más de dos millones de personas ya abandonaron Estados Unidos, utilizando este dato para incentivar otros retornos mediante el programa oficial recientemente anunciado.
La campaña sugiere que actuar durante la temporada festiva permitiría a los inmigrantes llegar a casa a tiempo, presentando el retorno como un gesto favorable para sus familias.
El mensaje usa lenguaje promocional, imitando ofertas comerciales típicas del Cyber Monday, buscando generar urgencia mediante tono publicitario y elementos gráficos llamativos vinculados con compras festivas.
El organismo sostiene que cada persona puede decidir descargar la aplicación, iniciar su proceso y aprovechar la oportunidad antes de enfrentar sanciones migratorias más severas.
Campaña genera debate y permanece activa
La naturaleza inusual del anuncio provocó reacciones inmediatas en redes sociales, con usuarios cuestionando el tono festivo aplicado a un tema migratorio delicado y complejo.
El DHS mantiene la iniciativa activa mientras la plataforma CBP Home continúa disponible, permitiendo que inmigrantes ilegales procesen su retorno sin costos adicionales establecidos oficialmente.
No se especificó cuánto tiempo permanecerá vigente la propuesta, aunque se espera que funcione mientras las autoridades evalúan su impacto en la gestión migratoria.
La campaña se posiciona como una de las iniciativas más inusuales difundidas durante un Cyber Monday, mezclando humor visual con políticas migratorias estrictamente implementadas.