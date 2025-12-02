DHS anuncia campaña de Cyber Monday con vuelo gratis y $1,000 para inmigrantes ilegales

Oferta migratoria por autodeportación

Incentivo federal de 1000 dólares

Aplicación CBP Home destacada

Segun DHS, El Departamento de Seguridad Nacional presentó una promoción dirigida a inmigrantes ilegales, ofreciendo vuelos gratuitos y mil dólares por autodeportarse mediante la aplicación móvil oficial CBP Home.

La campaña aparece durante el Cyber Monday y utiliza un tono inusual, combinando elementos festivos con mensajes migratorios, buscando incentivar retornos voluntarios de quienes permanecen irregularmente.

El anuncio fue publicado públicamente mediante un video con estética noventera, donde un narrador explica los pasos para utilizar la aplicación y acceder al beneficio ofrecido.

El mensaje menciona que la oferta permite organizar salidas rápidas, eliminar multas existentes y otorgar un incentivo económico para facilitar el regreso a los países de origen.

Video promocional recrea estética noventera

The CBP Home App is offering illegal aliens the best Cyber Monday deal of the season. Fly home for FREE and receive a $1,000 exit gift.https://t.co/YGo3uuO3hc pic.twitter.com/bxZpJuDRZK — Homeland Security (@DHSgov) December 1, 2025



El comercial del DHS muestra gráficos llamativos, música festiva y escenas de decoraciones navideñas mezcladas con imágenes de deportaciones, contrastando celebración con decisiones migratorias serias.

El narrador formula preguntas directas a inmigrantes ilegales interesados en un “regalo perfecto”, sugiriendo que el programa podría representar una oportunidad atractiva durante la temporada festiva.

El video señala que basta con descargar CBP Home, completar datos personales y permitir que las autoridades organicen sin costo el viaje de retorno correspondiente.

Imágenes finales destacan la frase invitando a unirse a millones que ya abandonaron el país, reforzando el mensaje de retorno voluntario antes de las fiestas decembrinas.