Octavio Ocaña video: ¿Son idénticos?

El perfil de TikTok, que compartió dicho video, se llenó de comentarios de los fanáticos del actor, quienes hablaron del parecido sorprendente que tiene la joven del video con el fallecido actor. En el video, señalaron que todas las personas parecen tener un gemelo rodando por el mundo y otros, se preocuparon por los padres de Ocaña si llegan a ver ese video.

“Ahora si creo que todos tenemos un gemelo por allí rondando en el mundo”, “No me podría imaginar que lo vean los papás de Benito”, “Cuando murió Octavio, a los días llegó un gringuito era idéntico a él hasta la nariz”, “A mí me decían que en el mundo hay siete caras iguales a mí me pasó dos veces confundí a dos personas”, “Es obvio que no es. Pero el parecido es impresionante”, indicaron en los comentarios. Archivado como: Octavio Ocaña video