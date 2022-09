Policía que presuntamente disparó a Octavio Ocaña fue vinculado a proceso

El papá del actor estalla contra el asesino de su hijo

“¡Que se pudra en la cárcel!”

Tuvo que pasar casi un año para que detuvieran al policía que presuntamente disparó a Octavio Ocaña tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, en México, en la cual recibió un impacto de bala, y ahora su papá, Octavio Pérez, estalla contra el asesino de su hijo y no duda en pedir ‘que se pudra en la cárcel’.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el arma con la que perdió la vida ‘Benito Rivers’ de la serie Vecinos habría sido disparada accidentalmente por el mismo actor, cuyo cuerpo dio positivo a alcohol y tetrahidrocannabinol en el examen toxicológico que se le aplicó, aunque la familia nunca estuvo de acuerdo con este reporte.

Tras la detención del policía que presuntamente disparó a su hijo, papá de Octavio Ocaña declara por vez primera

En un video que está disponible en las redes sociales de Imagen Entretenimiento, se puede ver al papá del joven actor Octavio Ocaña, visiblemente alterado, atender a representantes de diferentes medios de comunicación al salir de la audiencia final en contra del supuesto asesino de su hijo, Leopoldo N, quien fue vinculado a proceso

“Se logró. (Estoy) satisfecho, logramos la vinculación de este sujeto, se va al reclusorio, sale por el tunel y va para allá, entonces, ya tenemos una garantía de que permanezca en el reclusorio, estoy tranquilo y estoy a gusto… Lo veía yo de reojo, no me interesó el señor se ve luego luego acabado, se ve que no podía ni hablar”, expresó Octavio Pérez.