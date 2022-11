Ha pasado un año desde que el joven actor mexicano Octavio Ocaña perdió la vida en medio de un horrible accidente. Su familia no ha dejado de buscar justicia, pues aseguran que las autoridades tuvieron la culpa en la muerte del actor que le dio vida a “Benito Rivers” en la serie vecinos.

¿Qué fue lo que les dijo?

“Dice que los ama y está orgullosa del nuevo miembro de la familia”, dijo el Médium a la hija y hermana de Magda, Amdrea Escalona está embarazada (hija), por eso el mensaje que recibieron las presentadoras. Los conductores aseguraron que sentían una vibra extraña en el lugar.

Respecto a lo que quería decir Octavio Ocaña, él dijo: “Hay un mensaje de él. El mensaje es que él quiere justicia. Él siente que los hechos no se dicen cómo realmente fueron. Me dijo muchas cosas que no puedo decir”, fueron las palabras de Ángel Gabriel. Al principio, el hombre mencionó que tenía un mensaje de “alguien que se había caído”.