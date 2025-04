Muere ex pelotero Octavio Dotel tras colapso del techo en discoteca Jet Set

El exlanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, falleció este martes en Santo Domingo.

Dotel fue una de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set.

El siniestro ha dejado al menos 44 muertos, según autoridades dominicanas.

Dotel se encontraba en el lugar la madrugada de este martes cuando ocurrió la tragedia.

MLB pitcher of 15 years Octavio Dotel has passed away after a ceiling collapsed at a nightclub in the Dominican Republic pic.twitter.com/2qUsW0E7ta

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 8, 2025