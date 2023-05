Aumenta la cifra de muertos tras atropellamiento masivo en Texas.

Autoridades confirman que van al menos ocho migrantes fallecidos.

El hombre que provocó el accidente resultó ser hispano.

Ocho muertos atropello migrantes en Texas. Una camioneta embistió el domingo a un grupo de personas que esperaban el camión afuera de un albergue para migrantes en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, dejando al menos ocho muertos y por lo menos 10 heridos, informó la policía mientras se alista a detener al conductor, quien se encuentra hospitalizado.

Al no haber una banca en la parada de camión, algunas de las víctimas se encontraban sentadas en la acera alrededor de las 8:30 de la mañana cuando el conductor las atropelló, según se ve en un video del Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam. Martin Sandoval, investigador de la policía de Brownsville, señaló que la policía no sabe si la colisión fue intencional, detalló The Associated Press.

Aumenta cifra de muertos tras ser embestidos por vehículo en Texas

Por su parte la agencia de EFE informó que las víctimas por el atropello de inmigrantes venezolanos frente a un centro de personas sin hogar en la localidad texana de Brownsville, aumentó a ocho, después de que uno de los heridos falleciera en un hospital local, informaron las autoridades.

Según el teniente Martin Sandoval, de la policía de Brownsville, en el incidente murieron en un primer momento siete inmigrantes venezolanos y diez personas más que habían resultado heridas de diversa gravedad fueron llevadas a un hospital local para recibir tratamiento, pero una de ellas murió posteriormente.