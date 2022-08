Una obrera hispana se hizo viral en redes sociales

La joven se llama Alejandra Quiroz y sube la temperatura con sus videos y fotos

Se defiende de las críticas y la envidia que causa por ser tan voluptuosa A través de TikTok e Instagram, una obrera hispana llamada Alejandra Quiroz tiene a todos los hombres y mujeres comentando sobre sus polémicos videos, pues la joven sube la temperatura trabajando en la construcción con atrevidos atuendos que resaltan su voluptuoso cuerpo, que le ha valido un sinfín de mensajes de todo tipo, pero ahora ella se defiende. Fue el portal de ‘El Heraldo de México‘ en donde se puede ver cómo la chica hispana, que muchos señalan es mexicana y otros que ecuatoriana se pasea en la construcción con atuendos muy ceñidos al cuerpo que resaltan sus curvas frontales y traseras que tienen a los hombres babeando por ella. ¿Negocio para llamar la atención? La obrera hispana que cautiva a todos ¿Todo se trata de un negocio? Pudiera ser el caso de que Alejandra Quiroz esté llamando la atención con el fin de que el número de suscriptores a su cuenta de OnlyFans se incremente pues es a través de esa donde la obrera hispana obtiene muchos ingresos económicos mostrándose casi como Dios la trajo al mundo. En paños menores, Alejandra Quiroz se presume en Twitter, Instagram y TikTok describiéndose como ‘modelo fitness’ pero también posando en la playa, el gimnasio, su casa y hasta en la construcción donde aparentemente trabaja y eso le ha generado así como interés, muchos comentarios negativos en su mayoría de mujeres.

La obrera hispana se defiende de los ataques Mientras la obrera hispana provoca en paños menores a su audiencia, en TikTok sus videos se han viralizado por su sensualidad pero recibe ofensas de varias personas que no soportan ver su curvilínea cuerpo con el que cautiva a los seguidores, por lo que se tuvo que salir a defender de las ofensas que aparecen en los comentarios. De manera respetuosa, Alejandra Quiroz pidió a sus seguidores que no la atacaran, puesto que ella no le hace daño a nadie con su imagen y contenido: “Hola a todos, muy buenas tardes chicos. Espero se encuentren bien todos. El día de hoy vengo a decirles algo que ya lo he hablado. Me he podido dar cuenta que hay muchísimas personas que tratan de ser ofensivas conmigo”, comenzó diciendo.

¿Envidian a Alejandra Quiroz por sus curvas? La obrera hispana continuó su discurso a sus seguidores: “El día de hoy vengo a decirles algo que ya lo he hablado. Me he podido dar cuenta que hay muchísimas personas que tratan de ser ofensivas conmigo. Yo creo que en esto que yo hago de hacer videos para ustedes, no le hago daño absolutamente a nadie”, dijo. Alejandra Quiroz exigió respeto: “Nunca he ofendido ni nada por el estilo, pero siempre hay gente que trata de hacer eso conmigo, yo creo si a alguien no le gusta el contenido de una persona, simplemente desliza y sigue con lo suyo; pero siempre hay personas que se quedan y hacen comentarios ofensivos”, precisó.

Las curvas de Alejandra Quiroz causan sensación en redes sociales Tal parece que los ataques que recibe la han sacado de quicio y así lo hizo saber: “He evitado últimamente responder a los comentarios, porque siempre salta alguien diciendo “x” cosas que no me parecen. He respondido a un par que sí me han sacado de mis casillas. Creo que todos merecemos respeto. Yo no ofendo ni le hago daño a nadie, espero que la gente sea recíproca conmigo. Que no se metan conmigo, con lo que hago porque hay muchísimas personas cuestionando sobre cómo visto. (No) Les debería importar qué es lo que hago con mi tiempo y mis cosas”, finalizó. La popularidad de la llamada obrera hispana es tal que en TikTok tiene ya casi 2 millones de seguidores, mientras que en Twitter suma más de 100 mil, además de cinco millones en Facebook. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DONDE SE VE A LA OBRERA HISPANA DESDE LA CONSTRUCCIÓN / AQUÍ OTRO DE SUS POLÉMICOS VIDEOS.