Obama publica su música favorita del 2023: le gustan Shakira, Karol G y Peso Pluma

En lo que concierne a la gran pantalla, Obama se ha decantando este año por ‘Rustin’, de George C. Wolfe; ‘Leave the World Behind’, de Sam Esmail.

Sus libros favoritos del año fueron…

El expresidente demócrata agregó la noche del jueves una adicional, ‘The Color Purple’, de Blitz Bazawule.

«Actualización: Acabo de ver The Color Purple y me encantó. La agrego a esta lista como una de mis películas favoritas del año», escribió el expresidente en X (antes Twitter).

Pocos días antes de la Navidad, Obama compartió su lista de libros preferidos, 15 en total, entre los que figuraron ‘The Heaven & Earth Grocery Store’, de James McBride.

También ‘King: a Life’, de Jonathan Eig; ‘How to Say Babylon’, de Safiya Sinclair; ‘Some People Need Killing’, de Patricia Evangelista, y ‘This Other Eden’, de Paul Harding.